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Alarmstufe Rot…: Wolfram und Wolfram-Aktien explodieren! Zündet jetzt die nächste Aktien-Story?!
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WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9
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04.09.26 | 21:33
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AGNICO EAGLE MINES LIMITED Chart 1 Jahr
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ratgeberGELD.at
05.09.2026 17:39 Uhr
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Agnico Eagle Mines (AEM): Gold, Kupfer & noch viel mehr …!

Kritische Rohstoffe im Visier!

Lake-George-Antimonprojekt in New Brunswick! Hier will Agnico Eagle Mines Antimon Wolfram, Molybdän und Gold schürfen!

Agnico Eagle Mines (AEM) - CA0084741085

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr hat die Agico-Eagle-Mines-Aktie zunächst deutlich nachgegeben und fiel von über 220 USD bis auf rund 135 USD, bevor ab Anfang August eine dynamische Erholung einsetzte. Dabei verlief der Kurs lange unter dem fallenden 20er-EMA und 50er-EMA, während die jüngste Rally beide Durchschnitte zurückeroberte und der 20er-EMA inzwischen deutlich nach oben dreht. Nach dem Anstieg bis knapp 225 USD läuft aktuell ein Rücksetzer in die Zone um 198 bis 207 USD und bildet damit das dargestellte Pullback-Setup.


Agnico-Eagle-Mines-Aktie: Chart vom 04.09.2026, Kürzel: AEM Kurs: 149.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufsignal wäre ein Ausbruch über 207 USD. In diesem Fall könnte Agnico Eagle Mines mit dem nächsten Kursschub entsprechend dem Chart bis etwa 225 USD steigen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt AEM nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 198 USD, wäre das Pullback-Setup gescheitert und ein Rücklauf in Richtung des 50er-EMA bei aktuell etwa 183 USD wahrscheinlich. Damit würde zugleich die kurzfristige Aufwärtsstruktur deutlich beschädigt, wobei unterhalb des 50er-EMA eine Korrektur in Richtung 175 USD oder sogar 160 USD drohen könnte. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 198 USD setzen, während ein Bruch des 50er-EMA das bullische Szenario deutlich eintrüben würde.

Meinung

Agnico Eagle Mines aus dem kanadischen Toronto zählt zu den weltweit größten Goldproduzenten und betreibt Förderstätten in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko; zum Portfolio gehören unter anderem die Minen Detour Lake, Canadian Malartic, Macassa und Fosterville. Mit der neu gegründeten Tochtergesellschaft Avenir Minerals erweitert Agnico Eagle sein Geschäft zudem auf kritische Rohstoffe außerhalb von Gold und Kupfer. Dafür wurden Beteiligungen im Wert von rund 80 Millionen USD sowie weitere 50 Millionen USD an Barmitteln bereitgestellt. Avenir soll gezielt neue Rohstoffprojekte identifizieren, Partnerschaften eingehen und staatliche Unterstützung nutzen. Ein erster Schwerpunkt liegt auf dem Lake-George-Antimonprojekt in New Brunswick, für das Avenir mit der Provinz über ein exklusives Explorationsabkommen verhandelt. Neben Antimon werden dort auch Vorkommen von Wolfram, Molybdän und Gold vermutet. Gleichzeitig profitiert Agnico Eagle weiterhin von seiner starken Position im Goldgeschäft: Für 2026 wird eine Goldproduktion von 3.3 bis 3.5 Millionen Unzen erwartet, bei nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven von 55.4 Millionen Unzen.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 104.31 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu Agnico Eagle Mines ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://newsbit.de/indexfonds-muessen-bald-massiv-spacex-aktien-kaufen-der-grund/
  • Veröffentlichungsdatum: 05.09.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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