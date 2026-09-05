Dortmund - In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Sportmuseum in Dortmund.
Der FC Bayern München trifft derweil auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Für den FC Schalke 04, der in der ersten Runde gegen den Viertligisten Hallescher FC erst in der Verlängerung weitergekommen war, geht es zu Dynamo Dresden. Die Spiele der 2. Hauptrunde sind für den 27. und 28. Oktober angesetzt.
Die weiteren Paarungen: SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg, SSV Jeddeloh II - Hertha BSC, Rot-Weiss Essen - RB Leipzig, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV - Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC, Holstein Kiel - 1899 Hoffenheim, SC Freiburg - VfL Wolfsburg, Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg, SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart, SV 07 Elversberg - SV Darmstadt 98.
Der FC Bayern München trifft derweil auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Für den FC Schalke 04, der in der ersten Runde gegen den Viertligisten Hallescher FC erst in der Verlängerung weitergekommen war, geht es zu Dynamo Dresden. Die Spiele der 2. Hauptrunde sind für den 27. und 28. Oktober angesetzt.
Die weiteren Paarungen: SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg, SSV Jeddeloh II - Hertha BSC, Rot-Weiss Essen - RB Leipzig, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV - Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC, Holstein Kiel - 1899 Hoffenheim, SC Freiburg - VfL Wolfsburg, Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg, SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart, SV 07 Elversberg - SV Darmstadt 98.
© 2026 dts Nachrichtenagentur