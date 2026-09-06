Mehr NdPr als Lynas und MP Materials: Warum 111 Millionen Tonnen Seltene Erden und Niob jetzt für Anleger interessant werden

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China dominiert weite Teile der globalen Lieferketten für Seltene Erden. Gleichzeitig versuchen westliche Staaten, neue Bezugsquellen für jene Rohstoffe aufzubauen, die für Permanentmagnete, Verteidigung, Energietechnik und Hightech-Anwendungen benötigt werden. Doch dabei gibt es ein strukturelles Problem: Große, hochgradige Lagerstätten außerhalb Chinas lassen sich nicht kurzfristig schaffen.
Genau deshalb sind etablierte Produzenten wie Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) und MP Materials (ISIN: US5533681012) zu strategisch wichtigen Unternehmen geworden. Ihre Minen Mt Weld in Australien und Mountain Pass in den USA gehören zu den bedeutendsten Hartgesteinsprojekten für Seltene Erden außerhalb Chinas.
Für Anleger stellt sich damit zunehmend eine zweite Frage: Wo könnten die nächsten Projekte dieser Größenordnung entstehen?
111,2 Millionen Tonnen verändern den Vergleich
Eine mögliche Antwort kommt aus Brasilien. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die Mineralressource seines Araxá-Projekts im August um 57 Prozent auf 111,2 Millionen Tonnen erhöht. Die Ressource weist durchschnittlich 3,57 Prozent Total Rare Earth Oxides (TREO) und 0,57 Prozent Niobpentoxid (Nb2O5) auf.
Doch im Gespräch mit Executive Chairman John Prineas wird deutlich, warum für die weitere Entwicklung eine andere Zahl möglicherweise noch wichtiger ist.
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