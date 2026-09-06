Mehr NdPr als Lynas und MP Materials: Warum 111 Millionen Tonnen Seltene Erden und Niob jetzt für Anleger interessant werden

Anzeige / Werbung

China dominiert weite Teile der globalen Lieferketten für Seltene Erden. Gleichzeitig versuchen westliche Staaten, neue Bezugsquellen für jene Rohstoffe aufzubauen, die für Permanentmagnete, Verteidigung, Energietechnik und Hightech-Anwendungen benötigt werden. Doch dabei gibt es ein strukturelles Problem: Große, hochgradige Lagerstätten außerhalb Chinas lassen sich nicht kurzfristig schaffen.

Genau deshalb sind etablierte Produzenten wie Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) und MP Materials (ISIN: US5533681012) zu strategisch wichtigen Unternehmen geworden. Ihre Minen Mt Weld in Australien und Mountain Pass in den USA gehören zu den bedeutendsten Hartgesteinsprojekten für Seltene Erden außerhalb Chinas.

Für Anleger stellt sich damit zunehmend eine zweite Frage: Wo könnten die nächsten Projekte dieser Größenordnung entstehen?

111,2 Millionen Tonnen verändern den Vergleich

Eine mögliche Antwort kommt aus Brasilien. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die Mineralressource seines Araxá-Projekts im August um 57 Prozent auf 111,2 Millionen Tonnen erhöht. Die Ressource weist durchschnittlich 3,57 Prozent Total Rare Earth Oxides (TREO) und 0,57 Prozent Niobpentoxid (Nb2O5) auf.

Doch im Gespräch mit Executive Chairman John Prineas wird deutlich, warum für die weitere Entwicklung eine andere Zahl möglicherweise noch wichtiger ist.

Die höher eingestuften Kategorien "Measured & Indicated" (M&I) stiegen um 155 Prozent auf 75,2 Millionen Tonnen mit 3,64 Prozent TREO und 0,58 Prozent Nb2O5. Damit befinden sich inzwischen rund 68 Prozent der Ressource in diesen Kategorien. Diese höhere Ressourcensicherheit ist entscheidend, weil gerade diese Tonnen die Grundlage für weitere Minenplanung und Wirtschaftlichkeitsstudien bilden können.

Prineas bringt die Bedeutung im Interview auf den Punkt: "That's the stuff that we can convert to reserves. That's the stuff that will be mining and will underpin our economic studies." Eine Ressource allein macht schließlich noch keine wirtschaftliche Mine. Entscheidend ist, wie viel davon mit ausreichender Sicherheit modelliert wurde und später in Reserven überführt werden kann.

Der Vergleich mit Lynas und MP Materials

Besonders interessant wird Araxá durch den Vergleich mit den beiden großen westlichen Produzenten. Nach den von St George veröffentlichten Vergleichsdaten enthält Araxá innerhalb der M&I-Kategorie inzwischen mehr NdPr-Oxid als jeweils Mt Weld von Lynas und Mountain Pass von MP Materials. Die August-Präsentation stellt Araxá mit rund 522.000 Tonnen enthaltenem NdPr in der M&I-Ressource dar.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass St George bereits mit Lynas oder MP Materials gleichzusetzen wäre. Beide Vergleichsunternehmen produzieren, während sich Araxá noch in der Entwicklungs- und Studienphase befindet. Der Vergleich zeigt vielmehr, welche Größenordnung die bislang definierte Rohstoffbasis inzwischen erreicht hat.

Hinzu kommt ein zweiter Rohstoff: Niob. Araxá liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais direkt neben den Aktivitäten von CBMM, dem dominierenden Niob-Produzenten der Welt. Der Standort befindet sich damit in einem etablierten Bergbaudistrikt mit vorhandener Infrastruktur, Stromversorgung und qualifizierten Arbeitskräften.

Hochgradige Zonen könnten für die ersten Minenjahre wichtig werden

Größe allein entscheidet allerdings nicht über die Wirtschaftlichkeit. Deshalb könnte ein weiterer Aspekt der Ressource für die anstehenden Studien besonders relevant werden: die hochgradigen Bereiche.

MST Access verweist auf eine höhergradige Teilmenge mit rund 830.000 Tonnen enthaltenem TREO bei Gehalten oberhalb von 6,29 Prozent sowie 120.000 Tonnen Nb2O5 oberhalb von 0,90 Prozent. Im Interview erklärte Prineas, dass St George solche Zonen bei der künftigen Minenplanung berücksichtigen will.

Sollten sich höhergradige Bereiche gezielt früh abbauen lassen, könnte dies grundsätzlich Auswirkungen auf das Produktionsprofil und die potenzielle Wirtschaftlichkeit der ersten Betriebsjahre haben. Ob und in welchem Umfang dieser Effekt tatsächlich realisiert werden kann, müssen jedoch erst die Minenplanung und Wirtschaftlichkeitsstudien zeigen.

Und East Araxá fehlt noch

Bemerkenswert ist zudem, was in den 111,2 Millionen Tonnen noch nicht enthalten ist. Rund einen Kilometer östlich der Hauptlagerstätte arbeitet St George mit fünf Diamantbohrgeräten an East Araxá. Eine erste Ressourcenschätzung ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Prineas sprach im Interview von der Möglichkeit, dass East Araxá eine Größenordnung von rund 20 Prozent der derzeitigen Ressource erreichen könnte. Das ist allerdings ausdrücklich eine Einschätzung des Unternehmens und noch keine definierte Mineralressource. Erst die laufenden Bohrungen und eine formelle Ressourcenschätzung können zeigen, wie groß und hochgradig East Araxá tatsächlich ist.

Interessant ist dabei auch die Zusammensetzung: Laut Prineas deuten die bisherigen Arbeiten bei East Araxá auf einen höheren Anteil schwerer Seltener Erden hin. Auch dieser Punkt muss durch weitere Arbeiten konkretisiert werden.

Fazit

Der Wettbewerb um Seltene Erden außerhalb Chinas macht große neue Lagerstätten strategisch interessant - aber für Investoren zählt nicht allein die Zahl der Tonnen. Entscheidend ist, ob aus einer Ressource ein technisch und wirtschaftlich belastbares Minenprojekt entstehen kann. Genau an diesem Übergang befindet sich St George Mining jetzt. Mit 111,2 Millionen Tonnen Gesamtressource und 75,2 Millionen Tonnen in den höher eingestuften M&I-Kategorien hat Araxá eine Größenordnung erreicht, die Vergleiche mit Mt Weld und Mountain Pass nachvollziehbar macht. Die Nähe zum weltgrößten Niob-Distrikt und die hochgradigen Zonen erhöhen die strategische Relevanz zusätzlich. Doch St George produziert noch nicht. Minenplanung, Metallurgie, Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen und später Finanzierung müssen das Potenzial erst bestätigen. Hinzu kommt East Araxá, dessen erste Ressource noch aussteht. Für Anleger wird deshalb weniger entscheidend sein, ob Araxá noch größer wird - sondern ob St George diese außergewöhnlich große Rohstoffbasis Schritt für Schritt in ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt übersetzen kann.

Quellen

https://small-microcap.eu/st-george-mining-interview-mit-john-prineas-executive-chairman-s1e1/

https://www.stgm.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mehr NdPr als Lynas und MP Materials: Warum 111 Millionen Tonnen Seltene Erden und Niob jetzt für Anleger interessant werden appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012