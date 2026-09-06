München (ots) -Neue Villa, neue Spieler - und ein Machtspiel, bei dem niemand weiß, wem er trauen kann. Spielleiterin Delta lädt zur zweiten Staffel von "The Power - Wer hat die Macht?" nach Thailand. Ab Dienstag, 20. Oktober 2026, kämpfen Reality-Stars in 50 neuen Folgen des Joyn-Hits um 40.000 Euro. Einer von ihnen erhält jede Woche die absolute Macht: Er entscheidet, wer belohnt, bestraft und nominiert wird. Doch die Identität des Power Players bleibt geheim. Am Ende der Woche bestimmt er eine Zielperson, die die Villa verlassen soll. Enttarnt der Nominierte den wahren Power Player, dreht sich das Spiel - und der Power Player selbst fliegt raus. Wer zieht im Verborgenen die Fäden? Wer schmiedet die cleversten Allianzen? Und wer wird Opfer eines perfekt eingefädelten Verrats?Die Redseven Entertainment produziert "The Power" im Auftrag von Joyn."The Power" - die zweite Staffel, 50 Folgen ab Dienstag, 20. Oktober 2026 kostenlos auf Joyn und immer dienstags und mittwochs, um 22:30 Uhr, auf ProSiebenPressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 MediaOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6346280