Osnabrück/Berlin/Fürth - Der VfL Osnabrück hat am 4. Spieltag der 2. Bundesliga einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten die Gastgeber in der zweiten Hälfte ihre Offensivqualitäten zur Geltung und sicherten sich damit den zweiten Saisonsieg.In der 52. Minute eröffnete Daniel Kofi Kyereh den Torreigen für Osnabrück. Nach einer Hereingabe von Fabinski konnte Braunschweigs Torhüter Hoffmann den Kopfball von Jacobsen nur nach vorne abwehren, woraufhin Kyereh aus kurzer Distanz abstaubte. Der Treffer war für Kyereh der erste im Trikot des VfL, nachdem er im Sommer aus Freiburg nach Osnabrück gewechselt war.Der VfL erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Nach einem Eckball von Beck stieg Bjarke Jacobsen am zweiten Pfosten unbedrängt hoch und köpfte den Ball mit voller Wucht ins Netz. Nur vier Minuten später, in der 80. Minute, sorgte Robin Meißner für die endgültige Entscheidung. Nach einem Rechtsschuss von Gomez, den Hoffmann nicht festhalten konnte, nutzte Meißner die Gelegenheit und schob den Ball zum 3:0 ein.Eintracht Braunschweig konnte in der ersten Halbzeit noch mithalten und hatte durch einen Pfostentreffer von Hoti eine gute Chance zur Führung. Doch in der zweiten Hälfte brach das Team auseinander und konnte kurz vor Schluss lediglich noch den Ehrentreffer erzielen.Hertha BSC fuhr derweil einen knappen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg ein. Die Berliner gingen früh in Führung, als Josip Brekalo in der 10. Minute nach einem schnellen Angriff über die linke Seite den Ball aus spitzem Winkel ins Tor beförderte. Magdeburg konnte jedoch in der 31. Minute durch Falko Michel ausgleichen, der nach einem Standard per Kopf traf.In der zweiten Halbzeit erhöhte Hertha den Druck und wurde in der 47. Minute belohnt. Oluwaseun Adewumi nutzte eine Hereingabe von der rechten Seite, um den Ball am zweiten Pfosten unbedrängt einzuschieben. Magdeburg versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch die Berliner Defensive hielt stand.Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Verwarnungen. Hertha musste nach einer Gelb-Roten Karte für Paul Seguin in der 62. Minute in Unterzahl agieren, doch auch Magdeburgs Tobias Müller sah in der 73. Minute die Ampelkarte, was die Kräfteverhältnisse wieder ausglich. Am Ende sicherte sich Hertha BSC die drei Punkte und ist damit Tabellenführer.Im dritten Spiel des Nachmittags setzte sich der 1. FC Heidenheim bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Budu Zivzivadze bereits in der 12. Minute.