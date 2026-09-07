Miami - Ein Frachtflugzeug von Amazon ist am Sonntag bei der Landung auf dem Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen und hat dabei mehrere Fahrzeuge auf einer angrenzenden Straße gerammt. Mindestens fünf Menschen kamen laut Behördenangaben dabei ums Leben.



Der Unfallort sei weiterhin aktiv. Mehr als 60 Feuerwehreinheiten waren im Einsatz, um den Brand zu löschen, der nach dem Unfall ausgebrochen war. Ein Sprecher von Amazon teilte mit, dass das Flugzeug von 21 Air betrieben wurde und es sich um eine schnell entwickelnde Situation handele, bei der man noch Details sammle.



Die Boeing 767, die 32 Jahre alt war, kam aus San Juan, Puerto Rico, und landete auf der über 9.000 Fuß langen Landebahn 30. Die National Transportation Safety Board und die Federal Aviation Administration untersuchen den Vorfall. Warum das Flugzeug nicht rechtzeitig stoppen konnte, ist noch unklar. Es wurden keine Flugzeugteile oder Trümmer auf der Landebahn gefunden, jedoch wurde das Navigationsgerät beschädigt, als das Flugzeug die Bahn verließ.





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