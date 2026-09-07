Die Rheinmetall-Aktie steht weiter unter Druck und notiert aktuell bei rund 1.034 €. Nach dem erneuten Rückgang von -3,38% am vergangenen Freitag setzt sich die Schwächephase fort. Damit rückt zunehmend die Frage in den Fokus, ob der Abverkauf noch weitergeht oder sich auf dem aktuellen Niveau eine Stabilisierung entwickeln kann. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Die Rheinmetall-Aktie hat einen wichtigen Support, bei 1.112 € unterschritten, welcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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