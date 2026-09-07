Der DAX hat eine volatile Woche hinter sich. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer gut 500 Punkte ein und schloss -1,97% tiefer mit 26.046 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Siemens und Rheinmetall, Volkswagen war bester DAX-Wert. Wie geht es nun weiter? Erst runter, dann rauf Der DAX startete mit hohen Verlusten in die Woche und litt dabei unter neuen Zinssorgen und einer weiteren Eskalation im Krieg zwischen den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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