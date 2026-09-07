ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei Eon. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und Eon habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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