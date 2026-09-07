Köln (ots) -- share und RTL Deutschland starten eine gemeinsame Kampagne für mehr Chancengleichheit für Kinder. Mit jedem gekauften share x RTL-Aktionsriegel wird ein Kinderhilfsprojekt unterstützt.- Frauke Ludowig und Jan Köppen setzen sich als prominente Gesichter der Kampagne in TV-Spots für das Thema ein. Die Kooperation ist außerdem Teil des diesjährigen RTL-Spendenmarathon.- Die Kampagne ist bei sechs großen Handelspartnern präsent: REWE, dm, Rossmann, Kaufland, Müller und Valora.- Zum Kampagnenstart erscheinen die share-Riegel in einem neuen Aktionsdesign.Die Social-Impact-Marke share und RTL Deutschland bündeln ihre Kräfte für mehr Chancengleichheit für Kinder. Herzstück der Kooperation ist der neue share x RTL-Aktionsriegel: Mit jedem verkauften Riegel unterstützt die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." den gemeinnützigen Verein breakfast4Kids e. V., der täglich rund 1.400 Kinder an 35 Schulen und Kindertagesstätten in der Region Aachen und Köln mit einem gesunden Pausenbrot versorgt. So wird aus Aufmerksamkeit Unterstützung - und aus Reichweite konkrete Hilfe.Vom Big Screen bis ins Regal macht die Kampagne das Engagement für Kinder sichtbar. Den Auftakt bilden zwei TV-Spots auf den Sendern von RTL Deutschland, die täglich Millionen Zuschauer:innen erreichen. In den Spots werden Frauke Ludowig und Jan Köppen in ihren vertrauten RTL-Umfeldern von Kindern besucht, die sie auf die ungleichen Chancen vieler Kinder in Deutschland aufmerksam machen. Die Botschaft: Jeder Einkauf eines share x RTL-Aktionsriegels trägt dazu bei, Kindern bessere Chancen zu ermöglichen.Über den Bildschirm hinaus setzt sich die Kampagne im Handel fort: Bei REWE, dm, Rossmann, Kaufland, Müller und Valora begegnen Kund:innen der Kooperation an zahlreichen Touchpoints - von Magazinen und App-Bannern bis hin zu aufmerksamkeitsstarken Platzierungen direkt am Point of Sale.Passend zum Kampagnenstart präsentieren sich die share Nuss- und Proteinriegel zudem in einem neuen, aufmerksamkeitsstarken Aktionsdesign, das die gemeinsame Mission von share und RTL Deutschland sichtbar macht.Ein starkes Zeichen für KinderDie Zusammenarbeit findet ihren Höhepunkt beim 31. RTL-Spendenmarathon im November. Dort geben share und RTL Deutschland Einblicke in ihre Kooperation sowie in die Arbeit von breakfast4Kids e. V. und zeigen, wie gemeinsames Engagement Kindern neue Perspektiven eröffnet."Wir glauben fest daran, dass jeder Einkauf automatisch Gutes bewirken kann", sagt Victoria Reinsch, Director Marketing bei share. "Durch die Kooperation mit RTL und Handelspartnern wie REWE, dm oder Rossmann bekommen wir echte Reichweite für die Themen, die uns am Herzen liegen - und jeder Einkauf eines share Produkts macht dabei einen direkten Unterschied. Wir freuen uns sehr, mit RTL einen Partner an unserer Seite zu haben, der sich mit seiner Stiftung 'RTL - Wir helfen Kindern' seit über 30 Jahren unermüdlich für Kinder einsetzt."Kevin Wehmeier, Director Brand Partnerships & Corporate, RTL Deutschland, ergänzt: "Gemeinsam mit share sowie unseren RTL-Gesichtern Frauke Ludowig und Jan Köppen machen wir das Thema Chancengleichheit für Kinder dort sichtbar, wo wir Millionen Menschen erreichen - auf dem Bildschirm und im Handel. So schaffen wir nicht nur Aufmerksamkeit für ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, sondern ermöglichen mit jedem verkauften Aktionsriegel einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit."Über RTL DeutschlandRTL Deutschland ist das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Das Unternehmen bündelt die stärksten Medienmarken im deutschsprachigen Raum - von RTL bis STERN, von VOX bis WOW, von ntv bis Sky Sport. Mit RTL+, Sky und WOW betreibt RTL Deutschland führende Streaming- und Pay-TV-Angebote mit zusammen über 12 Millionen zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten und gehört damit zu den größten Video-Anbietern Deutschlands. Das Angebot reicht von Live-Sport über Premium-Unterhaltung bis zu unabhängigem Journalismus. Zu RTL Deutschland gehören zwei Streamingangebote, ein Pay-TV-Angebot, 37 TV-Sender, zahlreiche Digitalangebote, Premium-Magazine und ein breites Podcast-Angebot.Über shareDas Ziel von share ist es, Konsum sozial zu machen. Deshalb verbindet die Marke Produkte des täglichen Lebens mit einer Spende, die Menschen weltweit hilft. So wird mit jedem Kauf automatisch geteilt. Dass das share-Prinzip funktioniert, zeigen unter anderem über 91 Millionen Mahlzeiten, 129 Millionen Tage Zugang zu sauberem Trinkwasser und 38 Millionen Hygieneprodukte/-leistungen, die seit 2018 durch die Kund*innen gespendet wurden. Zudem konnten bereits rund 12,4 Millionen Unterrichtsstunden für Schüler*innen ermöglicht werden. 2024 wurde share als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet.Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.": Jeder Cent kommt an!Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. Das Besondere: Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und den dazugehörenden RTL-Spendenmarathon entstehen, trägt RTL Deutschland. So fließt jeder Cent der gesammelten Gelder ohne Abzug in ausgewählte Kinderhilfsprojekte. Dafür stehen die Stiftung RTL und der RTL-Spendenmarathon, die längste Charity-Sendung im deutschen TV. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und trägt seit 2002 das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten mehr als 330 Millionen Euro gesammelt werden. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Hunderttausenden Not leidenden Kindern in Deutschland und aller Welt wurde so nachhaltig geholfen. www.rtlwirhelfenkindern.deÜber breakfast4kids e. V.Seit 2008 sorgt breakfast4kids e.V. dafür, dass Kinder nicht hungrig in den Unterricht gehen. Was mit einem Pilotprojekt und zwölf Pausenbroten pro Tag begann, hat sich zu einer etablierten Hilfsinitiative entwickelt. Heute werden täglich rund 1.400 Kinder an 35 Schulen und Kindertagesstätten in der Region Aachen und Köln mit einem gesunden Frühstück versorgt. Die Pausenbrote werden jeden Morgen frisch zubereitet und kostenfrei an die Einrichtungen geliefert. Die Ausgabe der Pausenbrote ist fest in den Schulalltag eingebunden, sodass das gemeinsame Frühstück für die Kinder zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Tages wird.Mit seiner Arbeit leistet breakfast4kids e.V. einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Kinderhunger. Gleichzeitig stärkt die Initiative Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Chancengleichheit. So erhalten Kinder die gleichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schultag und erleben Teilhabe statt Ausgrenzung. Da die Arbeit des Vereins nahezu vollständig ehrenamtlich getragen wird, fließen Spendengelder unmittelbar in die Versorgung der Kinder.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katharina Knop | Managerin Unternehmenskommunikation | T: +49 221-456-74226 | katharina.knop@rtl.deHelena Friedrich | Kommunikation share | T: +49 30 629 380 135 | helena.friedrich@share.euOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6346677