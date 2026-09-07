Unterföhring (ots) -
7. September 2026. Er kann Nippelboard. Und er kann Stand-Up. Er glänzt in der Prime Time am Dienstag. Und am Mittwoch. Jeweils mit Spitzenquoten. Er täuscht als Marco Rose echteLiebe vor (Folge 5 vom 8. Dezember 2021). Und interviewt mitten im Wahlkampf den Bundeskanzler (Folge 134 vom 18. Februar 2025). Er rockt die Wiesn, Festivals und den Fernsehgarten. Übt Wrestling, Turmspringen und Wok-Fahren. Kurz: Sebastian Pufpaff macht "TV total". Auf ProSieben. Morgen die 200. Folge.
Sebastian Pufpaff: "Nach 200 Folgen stellt sich langsam das Gefühl ein: Okay, ich mache das jetzt wohl hauptberuflich. Wir von 'TV total' lieben unsere Aufgabe: Spaß zu machen und gute Unterhaltung zu produzieren. So ein Jubiläum ist dementsprechend fast egal, weil wir damit noch lange nicht am Ende sind."
Die 200. Folge "TV total" kommt morgen, Dienstag 8. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Produziert wird "TV total" von Brainpool.
"TV total" 200. Folge am 8. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben
Pressekontakt:
Katrin Dietz
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der
Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6346724
7. September 2026. Er kann Nippelboard. Und er kann Stand-Up. Er glänzt in der Prime Time am Dienstag. Und am Mittwoch. Jeweils mit Spitzenquoten. Er täuscht als Marco Rose echteLiebe vor (Folge 5 vom 8. Dezember 2021). Und interviewt mitten im Wahlkampf den Bundeskanzler (Folge 134 vom 18. Februar 2025). Er rockt die Wiesn, Festivals und den Fernsehgarten. Übt Wrestling, Turmspringen und Wok-Fahren. Kurz: Sebastian Pufpaff macht "TV total". Auf ProSieben. Morgen die 200. Folge.
Sebastian Pufpaff: "Nach 200 Folgen stellt sich langsam das Gefühl ein: Okay, ich mache das jetzt wohl hauptberuflich. Wir von 'TV total' lieben unsere Aufgabe: Spaß zu machen und gute Unterhaltung zu produzieren. So ein Jubiläum ist dementsprechend fast egal, weil wir damit noch lange nicht am Ende sind."
Die 200. Folge "TV total" kommt morgen, Dienstag 8. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Produziert wird "TV total" von Brainpool.
"TV total" 200. Folge am 8. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben
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