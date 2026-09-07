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Dow Jones News
07.09.2026 12:21 Uhr
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PTA-News: IMPERA SE: IMPERA SE erwirbt Erbbaurechtsgrundstück in bester Innenstadtlage Potsdams von der Porth Gruppe

DJ PTA-News: IMPERA SE: IMPERA SE erwirbt Erbbaurechtsgrundstück in bester Innenstadtlage Potsdams von der Porth Gruppe

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

IMPERA SE: IMPERA SE erwirbt Erbbaurechtsgrundstück in bester Innenstadtlage Potsdams von der Porth Gruppe

Köln (pta000/07.09.2026/11:50 UTC+2)

2. September2026. Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat ein Erbbaurechtsgrundstück in Potsdam im Rahmen eines neu bestellten Erbbaurechts von der PorthGruppe erworben. Auf dem 6.611 m(2) großen Grundstück befindet sich das Stadtpalais, ein diversifiziertes Bestandsobjekt mit rund 19.000 Quadratmetern Mietfläche für Einzelhandel, Wohnen und Gastronomie.

Das Grundstückportfolio von Impera soll kurzfristig durch Ankauf von weiteren Erbbaurechtsgrundstücken deutlich erweitert werden. Die IMPERA SE investiert sowohlin gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Darüber hinaus bietet IMPERA SE das Asset Management für großvolumige Portfolien von Erbbaurechtsgrundstücken für Dritte an.

Die Porth Gruppe ist ein seit über 70 Jahren inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Lüneburg und Berlin. DurchNeuordnung des Mietermixes, Modernisierung und die Aktivierung ungenutzter Flächen entwickelt die Porth Gruppe ihre Liegenschaften kontinuierlich weiter und sichert deren langfristige Vermietbarkeit.

IMPERA SE

Am Justizzentrum 5

50939 Köln Ansprechpartner:

Jens Bertrams

Tel.: +49 (0) 221 - 474 526 20

E-Mail: info@impera.info www.impera.info

(Ende)

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Aussender:      IMPERA SE 
           Am Justizzentrum 5 
           50939 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jens M. Bertrams 
Tel.:         +49 221 474 526 20 
E-Mail:        info@impera.info 
Website:       www.impera.info 
ISIN(s):       DE000A2P4HK1 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788774600451 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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