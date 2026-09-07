DJ PTA-News: IMPERA SE: IMPERA SE erwirbt Erbbaurechtsgrundstück in bester Innenstadtlage Potsdams von der Porth Gruppe

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

IMPERA SE: IMPERA SE erwirbt Erbbaurechtsgrundstück in bester Innenstadtlage Potsdams von der Porth Gruppe

Köln (pta000/07.09.2026/11:50 UTC+2)

2. September2026. Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat ein Erbbaurechtsgrundstück in Potsdam im Rahmen eines neu bestellten Erbbaurechts von der PorthGruppe erworben. Auf dem 6.611 m(2) großen Grundstück befindet sich das Stadtpalais, ein diversifiziertes Bestandsobjekt mit rund 19.000 Quadratmetern Mietfläche für Einzelhandel, Wohnen und Gastronomie.

Das Grundstückportfolio von Impera soll kurzfristig durch Ankauf von weiteren Erbbaurechtsgrundstücken deutlich erweitert werden. Die IMPERA SE investiert sowohlin gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Darüber hinaus bietet IMPERA SE das Asset Management für großvolumige Portfolien von Erbbaurechtsgrundstücken für Dritte an.

Die Porth Gruppe ist ein seit über 70 Jahren inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Lüneburg und Berlin. DurchNeuordnung des Mietermixes, Modernisierung und die Aktivierung ungenutzter Flächen entwickelt die Porth Gruppe ihre Liegenschaften kontinuierlich weiter und sichert deren langfristige Vermietbarkeit.

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50939 Köln Ansprechpartner:

Jens Bertrams

Tel.: +49 (0) 221 - 474 526 20

E-Mail: info@impera.info www.impera.info

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September 07, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)