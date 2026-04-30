DJ PTA-News: IMPERA SE: Geschäftszahlen 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

IMPERA SE: Geschäftszahlen 2025

Köln (pta000/30.04.2026/10:00 UTC+2)

Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat den Jahresabschluss zum 31.12.2025 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2025 stand im Zeichen des weiteren Geschäftsaufbaus. Aufgrund des unverändert herausfordernden Marktumfeldes haben sich geplante Grundstücksankäufe verschoben, so dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Grundstücksankäufe stattgefunden haben. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 70 (VJ.: TEUR 73) abgeschlossen. Durch eine weitere Kapitalerhöhung auf der Grundlage eines Börsenkurses von EUR 25 hat sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf TEUR 1.445 (VJ.: TEUR 915) erhöht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ist ab sofort im Bereich Investor Relations auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar.

Die IMPERA SE investiert sowohl in gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Die Verwaltung der Erbbaugrundstücke übernimmt die IMPERA SE mit einer konzerneigenen Gesellschaft selbst. Ziel der IMPERA SE ist der Aufbau eines signifikanten Grundstücksportfolios innerhalb der nächsten Jahre.

(Ende)

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Aussender: IMPERA SE Am Justizzentrum 5 50939 Köln Deutschland Ansprechpartner: Sarah Kreft Tel.: +49 221 690 599 0 E-Mail: info@impera.info Website: www.impera.info ISIN(s): DE000A2P4HK1 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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April 30, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)