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Dow Jones News
30.04.2026 10:33 Uhr
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PTA-News: IMPERA SE: Geschäftszahlen 2025

DJ PTA-News: IMPERA SE: Geschäftszahlen 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

IMPERA SE: Geschäftszahlen 2025

Köln (pta000/30.04.2026/10:00 UTC+2)

Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat den Jahresabschluss zum 31.12.2025 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2025 stand im Zeichen des weiteren Geschäftsaufbaus. Aufgrund des unverändert herausfordernden Marktumfeldes haben sich geplante Grundstücksankäufe verschoben, so dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Grundstücksankäufe stattgefunden haben. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 70 (VJ.: TEUR 73) abgeschlossen. Durch eine weitere Kapitalerhöhung auf der Grundlage eines Börsenkurses von EUR 25 hat sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf TEUR 1.445 (VJ.: TEUR 915) erhöht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ist ab sofort im Bereich Investor Relations auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar.

Die IMPERA SE investiert sowohl in gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Die Verwaltung der Erbbaugrundstücke übernimmt die IMPERA SE mit einer konzerneigenen Gesellschaft selbst. Ziel der IMPERA SE ist der Aufbau eines signifikanten Grundstücksportfolios innerhalb der nächsten Jahre.

(Ende)

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Aussender:      IMPERA SE 
           Am Justizzentrum 5 
           50939 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sarah Kreft 
Tel.:         +49 221 690 599 0 
E-Mail:        info@impera.info 
Website:       www.impera.info 
ISIN(s):       DE000A2P4HK1 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777536000628 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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