Die LR Health Beauty GmbH, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, baut ihr Führungsteam aus: Zum 7. September 2026 übernimmt Martin Lipp die Position des Chief Financial Officer (CFO) und wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner neuen Rolle verantwortet Martin Lipp die Bereiche Global Controlling Finance, Legal, IT und Operations.

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Martin Lipp, new CFO of the LR Group

"Mit Martin Lipp gewinnen wir einen international sehr erfahrenen Finanzmanager, der über umfassende Expertise in der Steuerung und Transformation von Unternehmen verfügt. In der aktuellen Übergangsphase wird er nicht zuletzt mit seiner ausgeprägten Transformationskompetenz sowie seinem ausgezeichneten Know-how in den Bereichen Finanzen, Operations und IT die Geschäftsleitung bereichern. Gemeinsam werden wir die Umsetzung der Strategie mit klarem Fokus auf Profitabilität, Effizienz und nachhaltiges Wachstum konsequent vorantreiben", sagt Jörg Körfer, CEO der LR Gruppe.

Martin Lipp verfügt über rund 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Unternehmen auf drei Kontinenten. In seiner Laufbahn verantwortete er Finanzorganisationen in den Branchen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Automobilindustrie und erneuerbare Energien. Zuletzt war er als CFO der brasilianischen Correias Mercúrio Gruppe tätig. Zuvor führte er als CFO die Schletter Solar Gruppe, einen internationalen Anbieter von Solarmontagesystemen, durch eine erfolgreiche Restrukturierungs- und Transformationsphase und begleitete den späteren Eigentümerwechsel des Unternehmens. Darüber hinaus bekleidete er leitende Finanzfunktionen bei McKesson und Benteler Automotive.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei LR und das damit verbundene Vertrauen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marke und ein attraktives Geschäftsmodell, bei dem ich sehr viel Potential sehe. Gemeinsam mit dem

Management-Team und den Mitarbeitenden möchte ich dazu beitragen, die LR Gruppe auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzuführen", erklärt Martin Lipp, neuer CFO der LR Gruppe.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

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