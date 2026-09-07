Heute richten sich alle Augen auf zwei Schweizer Konzerne - und auf Handelsdaten, die den Puls der Weltwirtschaft messen.Der Dienstag steht im Zeichen der Strategie: Sowohl die Sandoz Group als auch Oerlikon öffnen ihre Türen für Investoren und legen ihre künftige Ausrichtung auf den Tisch - ein seltenes Doppel, das Aktionäre beider Unternehmen aufhorchen lässt. Parallel halten Logitech und Nike ihre Hauptversammlungen ab und könnten dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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