Zürich - José-Manuel Pombo Lanz übernimmt per 1. Januar 2027 die Leitung Marketing und Kommunikation der Zürcher Kantonalbank. Der 52-Jährige hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Marketing- und Kommunikationsleiter bei Schweizer und internationalen Banken und verfügt über umfassende Kenntnisse in der gesamten Themenbreite einer Universalbank. Pombo Lanz ist seit Mai 2023 als Bereichsleiter Marketing bei LGT Group tätig und verantwortet dort die globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab