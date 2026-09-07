Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zu Beginn der neuen Woche in den Sinkflug übergegangen, nachdem er sich in Vorwoche seitwärts bewegt hatte. Ein Fehlschlag bei einer Studie für einen Hoffnungsträger versetzten der Novartis-Aktie einen herben Schlag. Dieser traf auch andere Gesundheitswerte. Zudem tauchten die Versicherungswerte, nachdem die Swiss Re vor zunehmenden Schäden gewarnt hatte. Insgesamt lief der Handel allerdings in ruhigen Bahnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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