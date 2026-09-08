Pfäffikon SZ - Oerlikon hat anlässlich seines Kapitalmarkttags neue Finanzziele bis 2030 vorgestellt. Der Industriekonzern strebt dabei einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Franken an, was einem durchschnittlichen organischen Wachstum von rund 6 Prozent pro Jahr bei konstanten Wechselkursen entspricht. Zudem soll die operative EBITDA-Marge bis 2030 auf über 20 Prozent steigen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Die Rendite auf das eingesetzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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