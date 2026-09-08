Basel - Sandoz hat an seinem Investorentag vom Dienstag neue mittelfristige Ziele sowie eine langfristige Wachstumsstrategie für das Biosimilars-Geschäft präsentiert. Die bisherigen Ziele bis 2028, die eine Marge von 24 bis 26 Prozent vorsehen, wurden bestätigt. Bis 2030 strebt der Generikahersteller nun ein mittleres bis hohes einstelliges jährliches Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen sowie eine Core-EBITDA-Marge von 25 bis 27 Prozent an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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