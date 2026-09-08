Moderne Forstmaschinen arbeiten unter einigen der anspruchsvollsten Bedingungen im Offroad-Bereich. Harvester und Forwarder sind weit entfernt von Werkstätten im Einsatz, unter sich schnell ändernden Belastungen und in Umgebungen, in denen Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Wartungsfreundlichkeit einen direkten Einfluss auf die Produktivität haben.

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Forestry applications place very different demands on an engine than on-road applications do," says Juha Tervala, Managing Director at AGCO Power. Juha Tervala and Andreas Eurs, Product Manager at long-standing partner Logset, are pictured presenting Logset's new 8H GTE 4.0 Hybrid harvester, powered by an AGCO Power engine.

Für AGCO Power ist der Ausgangspunkt klar: Eine Forstmaschine benötigt einen Motor, der für anspruchsvolle Offroad-Anwendungen ausgelegt ist.

"Forstwirtschaftliche Anwendungen stellen ganz andere Anforderungen an einen Motor als den Straßenverkehr. Der Motor muss sofort auf wechselnde Belastungen reagieren, nahtlos mit den Hydraulik- und Steuerungssystemen der Maschine zusammenarbeiten und deren Produktivität unter Bedingungen aufrechterhalten, in denen Ausfallzeiten kostspielig sind", sagt Juha Tervala, Geschäftsführer bei AGCO.

AGCO Power präsentiert seine modernen Dieselmotoren für anspruchsvolle Offroad-Einsätze auf der INTERFORST 2026, die vom 15. bis 18. Oktober auf der Messe München stattfindet. Besucher finden AGCO Power im Bereich "Systeme Komponenten" am Stand B6.141.

Die CORE-Motorenfamilie vereint schnelles Lastansprechen, Kraftstoffeffizienz, praktische Wartungsfreundlichkeit und langfristige Zuverlässigkeit. In der Forstwirtschaft sind dies nicht nur technische Merkmale, sondern Faktoren, die sich direkt auf die Maschinenproduktivität und die Betriebskosten auswirken.

Entwickelt für anspruchsvolle Offroad-Einsätze

Die Forstwirtschaft stellt ganz spezifische Anforderungen an einen Motor. In einem Harvester ändert sich die Belastung schlagartig, während der Kopf das Holz zuführt, entastet und schneidet. In einem Forwarder muss der Motor kontrollierte Leistung liefern, wenn schwere Lasten über unebenes Gelände, Hänge und weichen Boden transportiert werden.

Unter diesen Bedingungen hängt ein zuverlässiger Betrieb nicht nur von Leistung und Drehmoment ab. Der Motor muss auch eine zuverlässige Schmierung und Leistung gewährleisten, wenn die Maschine an Steigungen oder in geneigten Positionen arbeitet, da Forstmaschinen oft über längere Zeiträume auf unebenem Boden im Einsatz sind.

"Die Leistung in der Forstwirtschaft wird von der gesamten Maschine bestimmt. Motor, Hydraulik, Software und Wartungsfreundlichkeit müssen als ein integriertes System konzipiert sein", sagt Jarno Ratia, Direktor für Produktmanagement bei AGCO Power.

Die CORE-Plattform ist auf hohes Drehmoment, niedrige Motordrehzahlen, Effizienz und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einsatzbereiche ausgelegt. Ihre Architektur unterstützt zudem zukünftige Antriebstechnologien wie Hybridisierung und alternative Kraftstoffe.

Die modulare CORE-Familie umfasst derzeit drei Motorvarianten für unterschiedliche Leistungsanforderungen: den Vierzylinder-Motor CORE50 mit bis zu 165 kW und 950 Nm; den Sechszylinder-Motor CORE75 mit bis zu 250 kW und 1.450 Nm; sowie die neueste Variante, den CORE80, mit einer Nennleistung von 252 kW und einem maximalen Drehmoment von 1.680 Nm.

Einfache Wartbarkeit sorgt für hohe Betriebsverfügbarkeit

In der Forstwirtschaft ist die Wartbarkeit ein direkter Faktor für die Produktivität. Maschinen sind oft viele Stunden lang und weit entfernt von Service-Standorten im Einsatz, daher muss die routinemäßige Wartung unkompliziert sein und Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt werden.

"Eine gute Wartbarkeit kommt sowohl den Menschen als auch der Produktivität zugute. Unter kalten, dunklen oder abgelegenen Bedingungen macht ein gut durchdachtes Wartungskonzept die routinemäßige Wartung ergonomischer und effizienter und trägt gleichzeitig dazu bei, dass die Maschine schneller wieder produktiv eingesetzt werden kann", sagt Ratia.

Auch die technische Architektur des Motors wirkt sich auf Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus. CORE-Motoren erzielen niedrige Emissionen ohne Abgasrückführung (EGR) und ohne zweistufige Turboaufladung. Dies ermöglicht einen einfacheren Motoraufbau und reduziert die Anzahl der Komponenten im System.

Bewährte Kraftstoffeffizienz in unabhängigen DLG-PowerMix-Tests*

Die Kraftstoffeffizienz, die durch unabhängige DLG-PowerMix-Tests (Prüfberichte 7547, 7552, 7435 und 7599) nachgewiesen wurde, ist ein wichtiger Vorteil der modernen CORE-Motoren von AGCO Power. Obwohl es sich bei DLG PowerMix um einen Traktortest und nicht um einen Test für Forstmaschinen handelt, liefern die Ergebnisse unabhängige Belege für die Effizienz der CORE-Motorplattform über verschiedene Lastpunkte und Drehzahlbereiche hinweg.

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die Bedeutung der Integration des Antriebsstrangs. Die Kraftstoffeffizienz wird nicht allein durch den Motor bestimmt, sondern davon, wie Motor, Getriebe, Hydraulik und Software in der gesamten Maschine zusammenwirken.

"Ein geringerer Kraftstoffverbrauch wirkt sich unmittelbar auf die Betriebskosten aus. Doch Effizienz darf nicht auf Kosten von Ansprechverhalten, Langlebigkeit oder Betriebszeit gehen. Bei dieser Balance macht die Offroad-Erfahrung von AGCO Power den Unterschied", sagt Ratia.

AGCO Power auf der INTERFORST

Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Wald

Messe München, 15.-18. Oktober 2026

Systeme Komponenten

Stand B6.141

Über AGCO Power

AGCO Power ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Motoren für Offroad-Maschinen. Wir produzieren Motoren für bekannte Traktormarken wie Fendt, Valtra und Massey Ferguson. Darüber hinaus kommen Motoren von AGCO Power in weiteren Offroad-Maschinen zum Einsatz, darunter auch in Forstmaschinen. Produktionsstätten befinden sich in Finnland, China, Brasilien und Argentinien. Das Werk in Linnavuori ist seit über 80 Jahren in Betrieb und eine Tochtergesellschaft der AGCO Corporation. www.agcopower.com.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führender Anbieter von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft. Geleitet von einer "Farmer-First"-Strategie schafft AGCO Mehrwert durch seine differenzierten, führenden Marken Fendt, Massey Ferguson, PTx und Valtra. Die leistungsstarken Maschinen und Smart-Farming-Lösungen von AGCO, darunter markenunabhängige Nachrüsttechnologien und autonome Angebote, versetzen Landwirte in die Lage, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Welt nachhaltig zu ernähren. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcocorp.com.

*Quellmaterial für die DLG-PowerMix-Tests

Fendt 620 Vario mit dem CORE50-Motor, DLG-Prüfbericht 7547 https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/Datenblatt_Fendt-620-Vario_en.pdf

Fendt 724 Vario Gen7.1 mit dem CORE75-Motor, DLG-Prüfbericht 7552 https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/Datasheet_Fendt_724DP.pdf

Fendt 728 Vario Gen7 mit dem CORE75, DLG-Prüfbericht 7435 https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/PowerMix_Datasheet_Fendt_728.pdf

Fendt 832 Vario mit dem CORE80-Motor, DLG-Prüfbericht 7599 https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/PM_Data_sheet_Fendt_832.pdf



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