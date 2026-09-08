Der ehemalige irische Rugby-Nationalspieler, der seine Karriere dreimal neu aufgebaut hat, wird europäische Hersteller dazu auffordern, zu überdenken, was nötig ist, um KI-Disruption in ihren nächsten Durchbruch zu verwandeln

QAD Redzone, das Unternehmen hinter der führenden KI-gestützten Fertigungsplattform, hat bekannt gegeben, dass der Experte im Bereich Reinvention und Transformation Aidan McCullen Hauptredner bei der Champions of Manufacturing 2026 sein wird, der Flaggschiffveranstaltung des Unternehmens für Hersteller, die vom 8. bis 9. Oktober in München stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260907941190/de/

Aidan McCullen, Author, Founder of the Reinvention Summit, and Host of The Innovation Show Podcast

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz jede Branche grundlegend verändert, stehen europäische Hersteller vor einer entscheidenden Frage:Wie können wir uns angesichts so viel Hype auf Ergebnisse konzentrieren? Champions of Manufacturing wurde ins Leben gerufen, um genau diese Frage zu beantworten.

Die Veranstaltung, die Führungskräfte aus der Fertigung, Anlagenbetreiber, Technologen und Führungskräfte aus dem operativen Bereich aus ganz Europa zusammenbringt, geht über Theorie und Hype hinaus, um etwas weitaus Wichtigeres zu zeigen: den Beweis, dass Hersteller KI bereits nutzen, um die Produktivität zu transformieren, die Resilienz zu stärken und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

Aidan McCullen bringt eine Perspektive ein, die nicht im Sitzungssaal geformt wurde, sondern in den Entscheidungen, Rückschlägen und Neuanfängen, denen sich alle Profis stellen müssen egal ob auf dem Spielfeld oder in der Fertigung, von der Führungsetage bis in die Werkshalle.

Die Karriere des ehemaligen Profi-Rugbyspielers, der bei Toulouse, Leinster, den London Irish und in der irischen Nationalmannschaft spielte, wurde dreimal durch Verletzungen unterbrochen. McCullen baute sie nach jedem Rückschlag aufs Neue auf. Seine Laufbahn ist ein Paradebeispiel für Reinvention unter Druck.

"Ich habe auf einem Spielfeld gestanden und mich gefragt, ob ich jemals wieder spielen würde, und ich habe auf einer Bühne gestanden und aus derselben Ungewissheit heraus eine völlig neue Karriere aufgebaut", sagte Aidan McCullen. "KI ist die Stunde der Wahrheit für die Fertigungsindustrie. Die Führungskräfte, die darin einen Durchbruch statt einen Zusammenbruch sehen, werden am Ende gestärkt daraus hervorgehen."

Vom Spielfeld aufs Podium

Nach dem Ende seiner Rugby-Karriere schuf McCullen ein völlig neues Werk basierend auf der mentalen Einstellung, die ihn während seiner aktiven Zeit getragen hat. Er ist Autor von Undisruptable, Gründer des Reinvention Summit und Moderator des Podcasts The Innovation Show, die ihm den Thinkers50 Innovation Award 2025 einbrachte, eine der angesehensten Auszeichnungen im Bereich des Managementdenkens. In seiner Keynote wird McCullen die Teilnehmer dazu auffordern, diese Denkweise auf ihre eigenen Unternehmen zu übertragen und den KI-getriebenen Wandel als Triebkraft für Reinvention zu nutzen, anstatt ihn lediglich als Mittel zum Überleben zu betrachten.

"Bei KI geht es nicht mehr um die Frage, ob sie zum Einsatz kommt, vielmehr verändert sie bereits grundlegend, wie unsere Kunden arbeiten", so Sanjay Brahmawar, CEO von QAD Redzone. "Was Führungskräfte, die erfolgreich sind, von denjenigen unterscheidet, die den Anschluss verlieren, ist Resilienz: die Fähigkeit, Disruption als Chance und nicht als Bedrohung zu begreifen. Genau das hat Aidan vorgelebt, und genau das müssen unsere Kunden jetzt hören."

Ein Event für die Fertigungsindustrie für das Zeitalter der KI

Während ein Großteil des Marktes weiterhin über das Potenzial von KI spricht, konzentriert sich Champions of Manufacturing auf etwas Wichtigeres: den Beweis. Dies ist keine Veranstaltung über futuristische Konzepte oder fernab liegende Möglichkeiten. Es ist ein Treffpunkt für Hersteller, die KI bereits heute in die Praxis umsetzen, und für Führungskräfte, die entschlossen sind, Unternehmen aufzubauen, die in der Zukunft erfolgreich sein werden.

Die Teilnehmer der Champion of Manufacturing werden Erfahrungsberichte direkt von Herstellern hören, die bereits ChampionAI, Redzone und Adaptive ERP nutzen, um messbare Steigerungen bei Produktivität, Durchsatz, Arbeitseffizienz und Rentabilität zu erzielen.

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Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und die Lieferketten neu dank seiner intelligenten, anpassungsfähigen Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit seinen drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentenbasierte KI für die Fertigung) unterstützt QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivitätssteigerungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

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