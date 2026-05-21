Die Anmeldung für zwei globale Veranstaltungen ist ab sofort möglich. Im Mittelpunkt steht dabei, wie führende Hersteller bereits heute KI einsetzen, um die Abläufe in ihrem gesamten Unternehmen zu optimieren

QAD Redzone, das Unternehmen hinter der führenden Fertigungsplattform, die auf agentenbasierter KI basiert und Aufgaben sowie Entscheidungen unternehmensweit ausführt von der Fertigungsebene bis zur Führungsetage -, kündigte die Veranstaltungen Champions of Manufacturing 2026 in Chicago und München an. Diese richten sich an Hersteller, die den KI-Hype hinter sich gelassen haben und bereit sind zu sehen, was tatsächlich funktioniert. Die Anmeldung beginnt heute.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520197327/de/

Die KI-Debatte ist vorbei. Die Umsetzung hat begonnen.

Die Fertigungsindustrie ist in eine neue Ära eingetreten. Die Unternehmen, die heute erfolgreich sind, experimentieren nicht endlos mit KI, sondern setzen sie bereits unternehmensweit ein, um den Durchsatz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren, Entscheidungen zu beschleunigen und die Konkurrenz zu übertreffen.

Hier stehen diese Ergebnisse im Mittelpunkt.

Champions of Manufacturing 2026 dreht sich um die Menschen, die die Arbeit leisten, und die Unternehmen, die KI heute in die Praxis umsetzen. Die Teilnehmer hören direkt von Anwendern, Führungskräften und Teams, die bereits damit begonnen haben. Sie werden sehen, wie Arbeit anders ausgeführt wird, wie Entscheidungen schneller getroffen werden und wie messbare Verbesserungen in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und betriebliche Konsistenz erzielt werden.

"Es gibt so viel Wirbel um KI, und die meisten Technologieanbieter sprechen über ihre KI-Features und -Funktionalitäten. Wir konzentrieren uns darauf, das menschliche Potenzial mithilfe von KI zu verstärken, um substanzielle Auswirkungen auf die Geschäftsleistung zu erzielen", sagte Sanjay Brahmawar, CEO bei QAD Redzone. "Auf der Champions of Manufacturing hören Kunden direkt von ihren Kollegen, die ChampionAI bereits in ihren Arbeitsabläufen einsetzen, die Ausführung verbessern und echte finanzielle Vorteile für ihr Unternehmen erzielen."

Agentenbasierte KI für die Fertigung

Im Mittelpunkt der Champions of Manufacturing 2026 steht ChampionAI die agentenbasierte KI-Plattform von QAD Redzone, die speziell für Fertigungsabläufe entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen, die lediglich Informationen analysieren, ist ChampionAI darauf ausgelegt, Maßnahmen zu ergreifen. ChampionAI ist direkt in QAD Adaptive ERP und Redzone Connected Workforce integriert und hilft Herstellern dabei, Entscheidungen zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren, Verzögerungen zu beseitigen und die operative Leistung in Echtzeit zu verbessern.

Die Workflow-Agenten, sogenannte "Champions", arbeiten innerhalb spezifischer Arbeitsabläufe wie Beschaffung, Sourcing und Vertrieb und übernehmen die umfangreichen Aufgaben, die Teams heute ausbremsen. Sie ermöglichen es den Mitarbeitern, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Geschäftskonsistenz zu verbessern, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Das erwartet die Teilnehmer

Auf der Champions of Manufacturing 2026 in Chicago vom 21. bis 23. September und in München vom 8. bis 9. Oktober erwartet die Teilnehmer Folgendes:

Erfahrungsberichte von echten Herstellern, die anhand konkreter Live-Beispiele zeigen, wie sie Entscheidungsprozesse beschleunigen, Arbeitsabläufe automatisieren und operative Engpässe beseitigen, was zu Effizienzsteigerungen und höheren Gewinnen führt.

Praktische Demos von QAD Redzones Champions erleben, die zeigen, wie Workflow-Agenten heute in realen Umgebungen ausgeführt und angewendet werden.

Sich mit führenden Vertretern der Fertigungsindustrie austauschen und zusammenarbeiten, die die Zukunft der Branche in Nord- und Südamerika sowie in Europa gestalten.

In Chicago begrüßen wir die QAD Redzone User Group Conference zu einer Veranstaltung mit uneingeschränktem Zugang. Dieses einheitliche Erlebnis bringt eine breitere Gemeinschaft von Fertigungsfachleuten, Branchenführern und Power-Usern unter einem Dach zusammen und deckt sowohl strategische Innovation als auch praktisches Produkt-Know-how ab.

"Einer der wertvollsten Aspekte von Champions of Manufacturing war die Gelegenheit, direkt mit Kollegen in Kontakt zu treten und offene Gespräche über die Herausforderungen und Chancen zu führen, denen Hersteller gegenüberstehen", sagte Cedric Brown, CIO bei Mueller Industries. "Ich freue mich darauf, dass die diesjährige Veranstaltung darauf aufbaut und einen starken Fokus auf KI, operative Umsetzung und messbare Geschäftsergebnisse legt."

Die Anmeldung ist jetzt möglich

In diesem Jahr findet die Champions of Manufacturing in zwei der weltweit wichtigsten Industriezentren statt: Chicago, Illinois, 21. 23. September 2026 und München, Deutschland, 8.-9. Oktober 2026. Hersteller aus ganz Amerika und Europa können sich unter qad.com/events/champions-of-manufacturing informieren und kostenlos anmelden.

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Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und die Lieferketten neu dank seiner intelligenten, anpassungsfähigen Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit seinen drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentenbasierte KI für die Fertigung) unterstützt QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivitätssteigerungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

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