QAD Redzone, das Unternehmen, das die Fertigung und Lieferketten durch intelligente, anpassungsfähige Lösungen neu definiert, gab bekannt, dass Redzone, seine Plattform zur Stärkung der Mitarbeiter an vorderster Front, an der Hannover Messe 2026 vom 20. bis 24. April in Hannover teilnimmt.

Das Redzone-Team wird seine auf AWS basierende, KI-gestützte "Connected Workforce"-Plattform vorstellen, die sich auf alle Betriebsabläufe skalieren lässt. Das Herzstück der Plattform ist ChampionAI, das Produktionsdaten in Echtzeit-Empfehlungen und automatisierte Maßnahmen umwandelt, die den Teams helfen, ihre Leistung zu verbessern.

"Redzone weitet seine Geschäftstätigkeit auf die gesamte EMEA-Region aus und setzt damit einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens", sagte Ahmad Salama, GM Redzone EMEA APJ bei QAD Redzone. "Redzone expandiert rasch in den wichtigsten europäischen Produktionszentren und stützt sich dabei auf eine starke lokale Präsenz sowie Hunderte zufriedener Kunden. Wir schaffen einen neuen Industriestandard, bei dem ChampionAI als Katalysator an vorderster Front fungiert und die Mitarbeiter in die Lage versetzt, die Produktivität zu steigern, während sie zielgerichtet und völlig autonom arbeiten und Meister ihres Fachs bleiben. Damit liefert Redzone eine definitive Antwort auf die drängendsten Herausforderungen des Kontinents in Bezug auf Arbeitskräfte und Produktivität."

ChampionAI bringt Redzone noch weiter voran

ChampionAI wandelt Produktionsdaten in konkrete Maßnahmen und messbare Ergebnisse um. Während andere KI-Tools sich auf Dashboards und Benachrichtigungen beschränken, schließt ChampionAI den Kreis von der Analyse zur Erkenntnis, von der Erkenntnis zur Entscheidung und von der Entscheidung zum Ergebnis.

Live miterleben: In den Redzone-Vorführungen wird gezeigt, wie eingebettete KI den Teams vor Ort hilft, Probleme schneller zu lösen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) in Echtzeit zu verbessern.

Redzone-Kunden-Kamingespräch

Die Vernetzung der Mitarbeiter an vorderster Front sollte zu echten Leistungssteigerungen führen und nicht nur der Digitalisierung von Prozessen dienen. Pukka Pies, ein führender britischer Lebensmittelhersteller, erzielt mit Redzone messbare Erfolge, darunter eine Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) um ca. 16 %, eine schnellere Problemlösung sowie ein stärkeres Engagement und eine größere Eigenverantwortung der Mitarbeiter an der Basis. Innerhalb weniger Wochen hat das Unternehmen 60 des Papieraufwands eingespart und ist auf dem besten Weg, innerhalb von 50 Tagen nach Einführung in der gesamten Bäckerei vollständig papierlos zu arbeiten, was zu erheblichen Zeiteinsparungen im gesamten Betrieb führt.

Am 22. April wird Ahmad Salama, General Manager EMEA bei Redzone, ein Kamingespräch mit Isaac Fisher, CEO von Pukka Pies, und Tim Jackson, Transformation Director, moderieren, um zu erörtern, wie Redzone den Lebensmittelhersteller dabei unterstützt, einen konsistenten, leistungsstarken Betrieb in der gesamten Produktion zu etablieren und diese Fähigkeiten auf die Bereiche Schulung und Technik auszuweiten, um die Zuverlässigkeit und Leistung weiter zu verbessern.

"Redzone hat die Zusammenarbeit unserer Teams in der Produktion grundlegend verändert", sagte Isaac Fisher, CEO von Pukka Pies. "Wir haben uns von manuellen, isolierten Prozessen zu einer stärker vernetzten Arbeitsweise in Echtzeit entwickelt, die unseren Teams einen klaren Überblick verschafft und ihnen ermöglicht, schnell zu handeln. Redzone sorgt für eine einheitlichere Umsetzung, ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein und messbare Leistungssteigerungen im gesamten Unternehmen."

Session: Scaling Excellence: How Pukka Pies is Driving Real-Time Performance with Redzone Connected Workforce

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 22. April, 16:30 bis 16:45 Uhr

Ort: AWS Theater

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Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und die Lieferketten neu dank seiner intelligenten, anpassungsfähigen Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit seinen drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentenbasierte KI für die Fertigung) unterstützt QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivitätssteigerungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

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