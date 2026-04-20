Das Unternehmen wird aufzeigen, wie agentische KI die Ausführung in Echtzeit vorantreibt, sodass Hersteller schneller agieren, sich kontinuierlich anpassen und messbare Geschäftsergebnisse erzielen können.

QAD Redzone, das Unternehmen, das die Fertigung und Lieferketten durch intelligente, anpassungsfähige Lösungen neu definiert, wird auf der Hannover Messe 2026, die vom 20. bis 24. April in Hannover stattfindet, seine KI-gestützte Fertigungsplattform vorstellen, die die gesamte Belegschaft von der Führungsetage bis zur Fertigungsebene unterstützt.

Auf der diesjährigen Veranstaltung wird QAD Redzone aufzeigen, wie die Fertigungsindustrie in eine neue Phase eintritt, in der KI traditionelle Datenspeichersysteme in Handlungssysteme verwandelt und es Herstellern ermöglicht, den Übergang von fragmentierten Systemen und verzögerten Entscheidungen zu einer unternehmensweiten, koordinierten Ausführung in Echtzeit zu vollziehen.

"Hersteller haben kein Datenproblem, sondern ein Problem bei der Umsetzung", sagte Sanjay Brahmawar, CEO von QAD Redzone. "Mit agentenbasierter KI können wir eine beispiellose Transparenz schaffen, doch der Nutzen kommt erst dann zum Tragen, wenn diese Intelligenz in die Arbeitsabläufe integriert wird. Auf der Hannover Messe zeigen wir, wie Hersteller die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln schließen und so Echtzeitentscheidungen sowie messbare Leistungsergebnisse erzielen können mithilfe unserer Fertigungsplattform, die Adaptive ERP, Redzone Connected Workforce sowie unsere ChampionAI-Agenten und die Intelligenzebene umfasst."

AWS-Partnerschaft bringt Agentic AI in den Mittelstand

Zwar haben viele Hersteller begonnen, in KI-Projekte zu investieren, doch haben die meisten noch Schwierigkeiten, diese in die Praxis umzusetzen. Die meisten mittelständischen Hersteller verfügen zwar über die Daten und die Motivation, KI einzuführen, aber nicht über die Infrastruktur oder die Risikobereitschaft, um sie in die Produktion zu integrieren.

Um diese Akzeptanzlücke zu schließen, hat QAD Redzone mit Amazon Web Services (AWS) zusammengearbeitet, um mittelständischen Fertigungsunternehmen die volle Leistungsfähigkeit agentischer KI in großem Maßstab zugänglich zu machen.

ChampionAI nutzt Amazon Bedrock AgentCore und Amazon SageMaker, um von Pilotprojekten zur breiten Einführung überzugehen. Vorkonfigurierte Integrationen und integrierte Integrations-Konnektoren vereinfachen die Implementierung.

"Die Kluft zwischen KI-Pilotprojekten und der tatsächlichen Umsetzung in der Produktion war bisher einer der größten Frustrationsfaktoren in der Fertigungsindustrie, und QAD Redzone trägt dazu bei, dieses Problem zu lösen", sagte Mike Choe, General Manager für den Bereich US Automotive Manufacturing bei AWS. "Durch den Einsatz von Amazon Bedrock und SageMaker ermöglicht QAD mittelständischen Fertigungsunternehmen die schnelle Bereitstellung und Skalierung agentischer KI-Lösungen in der Fertigung, ohne dass die Produktion unterbrochen werden muss. So können Kunden Produktionsprobleme in Echtzeit erkennen und beheben, anstatt sie erst im Nachhinein zu entdecken."

Was Sie auf der Hannover Messe 2026 erwartet

Europäische Hersteller stehen vor ihrer ganz eigenen Herausforderung der Modernisierung: eine veraltete Infrastruktur, demografischer Wandel in der Belegschaft und die dringende Notwendigkeit, Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualität zu sichern. Die Fertigungsplattform von QAD Redzone wurde entwickelt, um diese Herausforderungen mit einem praxisorientierten Ansatz zu bewältigen, der auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung basiert, durch agentische KI unterstützt wird und sich in großem Maßstab bewährt hat.

QAD Redzone wird in der AWS-Ausstellungshalle mit Live-Demonstrationen von ChampionAI, QAD Adaptive und Redzone Connected Workforce vertreten sein. Darüber hinaus finden drei Vorträge im AWS Theater statt, in denen diese Lösungen anhand von realen Kundenbeispielen in Aktion gezeigt werden, darunter auch ein Live-Kunden-Kamingespräch. Führungskräfte aus der Fertigungsbranche und Technologiepartner sind herzlich eingeladen, sich vor Ort mit dem Team zu treffen, um zu erörtern, wie ein "System of Action" in ihrem Umfeld zu besseren Ergebnissen führen kann.

Um eine Freikarte für die Hannover Messe 2026 zu erhalten, registrieren Sie sich hier.

Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und die Lieferketten neu dank seiner intelligenten, anpassungsfähigen Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit seinen drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentenbasierte KI für die Fertigung) unterstützt QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivitätssteigerungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

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