Zürich - Die neue Beyond-Gravity-Chefin Barbara Frei-Spreiter will den Raumfahrtzulieferer nach dem hohen Verlust im vergangenen Jahr zunächst stabilisieren und danach stärker automatisieren. Rückenwind erhalte der Bundesbetrieb vom boomenden Raumfahrtmarkt, der jährlich um rund 5,5 Prozent wachse, sagte Frei-Spreiter in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Dienstag. Vor allem in Asien und Europa entwickle sich die Nachfrage stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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