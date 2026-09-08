Enapter 2.0 markiert einen klaren Wandel hin zu einem schlankeren, asset-light und vollständig partnergetriebenen Modell. Die Produktion wird an Runqing in China ausgelagert, während die Kerntechnologie, Forschung und Entwicklung sowie die Elektrodenproduktion in Pisa verbleiben. Der strategische Fokus verlagert sich in Richtung China und die USA, wo Enapter bessere Skalierungsmöglichkeiten und attraktive Wasserstoffanwendungen sieht, während Europa voraussichtlich eine selektivere Rolle spielen wird. Die Neuausrichtung ist umfassender als erwartet, und die begrenzten operativen Details halten die Sichtbarkeit für 2027+ niedrig. Daher belassen wir unsere Schätzungen vorerst unverändert und erwarten mehr Klarheit im zweiten Halbjahr 2026, während wir unser Spec. BUY-Rating und ein Kursziel von 3,00 EUR beibehalten. Am 15. September wird das Unternehmen tiefere Einblicke in seine Perspektiven auf unserer Online-Konferenz "Future of Energy" geben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag
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