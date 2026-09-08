München (ots) -
Joyn wächst weiter: Der ProSiebenSat.1-Streamer begeistert im August 10,5 Millionen Nutzer:innen (Nettoreichweite Z ab 3) und wächst um wunderbare 20,2 Prozent. Damit feiert Joyn den besten August seit seinem Bestehen. Auch das Nutzungsvolumen legt mit 15,5 Prozent deutlich zu.*
Die SAT.1-Realities "Villa der Versuchung" und "Dschungel Divas" sowie das Joyn-Original "Good Luck Guys" sorgen dafür, dass Joyn auch im August seine gute Form beweist. Im Live-TV glänzt der Sender SAT.1 mit starken Fußball-Bundesliga-Abenden.
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.09.2026
Pressekontakt:
Eva Gradl
CvD Communications Joyn
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6347698
Joyn wächst weiter: Der ProSiebenSat.1-Streamer begeistert im August 10,5 Millionen Nutzer:innen (Nettoreichweite Z ab 3) und wächst um wunderbare 20,2 Prozent. Damit feiert Joyn den besten August seit seinem Bestehen. Auch das Nutzungsvolumen legt mit 15,5 Prozent deutlich zu.*
Die SAT.1-Realities "Villa der Versuchung" und "Dschungel Divas" sowie das Joyn-Original "Good Luck Guys" sorgen dafür, dass Joyn auch im August seine gute Form beweist. Im Live-TV glänzt der Sender SAT.1 mit starken Fußball-Bundesliga-Abenden.
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.
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