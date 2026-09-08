Der jüngste Cyberangriff auf die Berliner Staatsverwaltung hebt die anhaltenden Schwachstellen in der IT des öffentlichen Sektors hervor und verstärkt das strukturelle Nachfrageargument für secunet. Der Vorfall unterstreicht die operativen und politischen Konsequenzen unzureichender Cyber-Resilienz und unterstützt die fortgesetzte Investition in sichere, vertrauenswürdige Infrastrukturen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer bereits erhöhten Bedrohungslage, wobei Cybersecurity einen zunehmend größeren Anteil an den IT-Budgets ausmacht. Ein verstärkter Fokus auf digitale Souveränität könnte zusätzlichen Rückenwind für vertrauenswürdige inländische Anbieter wie secunet bieten. Angesichts des starken Auftragsmomentums und eines Rekordauftragsbestands betrachten wir den Berliner Vorfall als unterstützendes Argument für fortgesetztes Wachstum im mittelfristigen Zeitraum. HALTEN, Kursziel EUR 210. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
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