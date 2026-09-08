Zuletzt nahm die Zuversicht der Anleger bei der ThyssenKrupp-Aktie deutlich zu. Der Kurs stieg bis auf 15,80 € und erreichte damit wieder das Niveau von 2018. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 15,20 €. Seit März hat sich der Aktienkurs damit in etwa verdoppelt. Hier stellt sich die Frage: Besteht jetzt noch weiteres Potenzial? EU-Zölle schützt einheimische Stahlhersteller Aufgrund der hohen US-Zölle leitete China einen größeren Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de