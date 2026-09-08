Bad Friedrichshall (ots) -Der Handlungsdruck auf dem europäischen Unternehmensmarkt ist historisch hoch: Die anstehende Migration von Unternehmensdaten in die Cloud betrifft tausende von Unternehmen. Darunter befinden sich ein Großteil des europäischen Mittelstands sowie nahezu alle DAX-Konzerne. Laut Branchenstudien von Gartner* betreiben immer noch mehr als 30 Prozent der Unternehmen mit ERP-Systemen ihre geschäftskritische SAP-Datenlandschaft ganz oder teilweise lokal in eigenen Rechenzentren.Während viele Betriebe mit der Umstellung zögern oder aus Datenschutz- und Compliance-Gründen Bedenken gegenüber US-dominierter Infrastruktur hegen, starten Schwarz Digits und SAP mit dem offiziellen Marktstart von RISE with SAP on STACKIT ein souveränes Angebot, das auf europäischer Cloud-Infrastruktur betrieben wird.RISE with SAP on STACKIT auf europäischer Infrastruktur verfügbarAb sofort ist die souveräne Cloud-Plattform STACKIT als vollwertig gelistete Hyperscaler-Infrastruktur im Toolset von SAP verfügbar. STACKIT ist damit der einzige europäische Hyperscaler, der RISE with SAP bereitstellt. Das Angebot verbindet die geforderte Rechtssicherheit und Unabhängigkeit mit vollkommen wettbewerbsfähigen Marktpreisen und höchster technischer Performance. ERP-Daten von Unternehmen können dadurch souverän in der Cloud betrieben werden."In nur eineinhalb Jahren haben wir STACKIT für RISE with SAP zertifiziert - ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit von Schwarz Digits. Als erster europäischer Hyperscaler bieten wir Unternehmen damit höchste Performance und digitale Souveränität zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen. Für verbleibende On-Premises-Kunden fällt so die letzte Hürde beim Wechsel in die Cloud", sagt Bernd Wagner, Chief Sales Officer von Schwarz Digits."Mit der Verfügbarkeit von RISE with SAP auf STACKIT erweitern wir die Wahlmöglichkeiten für unsere Kunden in Deutschland. Unternehmen können die Vorteile eines modernen Cloud-ERP mit hohen Anforderungen an Datenhoheit und Sicherheit verbinden. Mit dem Angebot schaffen wir für unsere Kunden eine weitere Möglichkeit, ihre Datensouveränität zu stärken", sagt Dr. Sandra Maus, Chief Growth Officer von SAP.Erprobter Einsatz von STACKIT im GroßbetriebDass die Cloud-Infrastruktur der STACKIT höchsten Anforderungen standhält, beweist die Praxis: Als Cloud-Provider der Schwarz Gruppe verarbeitet STACKIT täglich mehr als 1.000 IT Services der Unternehmen der Schwarz Gruppe, zu denen neben Schwarz Digits auch Lidl, Kaufland, PreZero sowie die Schwarz Produktion zählen.Wettbewerbsfähige Preise und PreisparitätEuropäische und souveräne Cloud-Lösungen sind nicht automatisch teurer: Bei RISE with SAP on STACKIT profitieren Kunden von exakt der gleichen transparenten und attraktiven Preisstruktur wie bei den US-amerikanischen Hyperscalern. Tatsächlich herrscht innerhalb des RISE with SAP Programms Preisparität über alle zertifizierten Infrastruktur-Anbieter hinweg. Unternehmen können damit von höchsten europäischen Datenschutzstandards profitieren, ohne einen finanziellen Aufpreis zu zahlen.RISE with SAP on STACKIT ist kommerziell ab sofort für Kunden verfügbar. Die technische Bereitstellung erfolgt ab November 2026.Weitere Informationen finden Sie unter www.schwarz-digits.de.Über Schwarz DigitsSchwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand.Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse@digits.schwarzAnsprechpartnerin: Hanna SißmannOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6347813