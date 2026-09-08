Paris / London / Zürich - Nach einem bereits verhaltenen Wochenstart sind Europas Börsen auch am Dienstag träge geblieben. Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise und die damit einhergehenden Inflationssorgen halten die Anleger weiter in Schach. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 0,07 Prozent im Minus bei 6.399,55 Punkten. Ausserhalb des Euroraums notierte der britische FTSE 100 wenig verändert. An der Schweizer Börse ging es deutlicher abwärts: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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