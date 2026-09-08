Nach einem kräftigen Kurssprung gerät die Infineon-Aktie wieder unter Druck. Morgan Stanley wird deutlich vorsichtiger und senkt sowohl die Einstufung als auch das Kursziel.US-Bank wird skeptischer Die Infineon-Aktie gibt am Dienstag nach, nachdem Morgan Stanley ihre Einschätzung geändert hat. Die US-Bank stuft den Titel von "Overweight" auf "Equal-Weight" zurück. Gleichzeitig wird das Kursziel deutlich reduziert. Statt zuvor 81 Euro sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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