Bislang verläuft die Börsenwoche nicht im Interesse des deutschen Leitindex. Der DAX schwächelt auch im frühen Dienstagshandel, nachdem er bereits zu Wochenbeginn große Mühe hatte, sich oberhalb von 26.000 Punkten zu halten. Der Verlust dieser nicht nur psychologisch relevanten Marke droht unverändert. Im heutigen Dienstagshandel nimmt der Druck auf den DAX zu. Der Bereich von 25.900 Punkten musste bereits aufgegeben werden. Der Index muss nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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