Nach dem Absturz von rund 80 auf unter 60 Euro zeigt die BMW-Aktie erste Erholungssignale. Gleichzeitig setzt der Autobauer auf die Neue Klasse und einen harten Sparkurs. Reicht das für die Trendwende?BMW findet zurück nach oben Die BMW-Aktie hat nach dem kräftigen Kursrutsch offenbar einen Boden gefunden. Zuletzt kletterte das Papier wieder über 63 Euro und durchbrach dabei den wichtigen 50-Tage-Durchschnitt. Das spricht kurzfristig für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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