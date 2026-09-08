EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Katjes International wächst um 55% im ersten Halbjahr



08.09.2026 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Katjes International wächst um 55% im ersten Halbjahr Konzernumsatz steigt um rund 55% auf EUR 256,0 Mio.

EBITDA erhöht sich auf EUR 15,8 Mio.

Bestehende Guidance für das Gesamtjahr wird bestätigt Emmerich, 8. September 2026 - Im ersten Halbjahr 2026 steigerte die Katjes International ihren Konzernumsatz um rund 55% auf EUR 256,0 Mio. (Vorjahr: EUR 164,8 Mio.). Das EBITDA erhöhte sich um rund 14% auf EUR 15,8 Mio. (Vorjahr: EUR 13,9 Mio.). Mit der Übernahme der Nature Delivered Ltd. ("Graze") von Unilever und dem Einstieg bei Missoni setzte die Gruppe zudem wichtige strategische Impulse für ihre weitere Entwicklung. Mit Graze gehört seit Februar 2026 eine der bekanntesten britischen Healthy-Snacking-Marken zum Portfolio von Katjes International. Die Übernahme umfasst neben der Marke auch den Produktionsstandort in London mit rund 180 Mitarbeitenden. Auch die in 2025 neu gegründete Katjes Quiet Luxury gewinnt weiter an Profil: Nach der Mehrheitsübernahme der Bogner-Gruppe im September 2025 erwarb Katjes Quiet Luxury im Mai 2026 rund 27% an der italienischen Luxusmarke Missoni. Damit wird eine weitere weltweit bekannte Marke, die für eigenständige Identität und hohe Qualität steht, addiert. Zum Umsatz- und Ergebniswachstum haben insbesondere auch die Einbeziehung der seit September 2025 zum Konzern gehörenden Bogner-Gesellschaften sowie die erstmalige Konsolidierung von Graze per Februar 2026 beigetragen. Da Bogner - wie auch große Teile des restlichen Portfolios - den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit traditionell in der zweiten Jahreshälfte hat, erwartet Katjes International für den weiteren Jahresverlauf eine signifikante Ergebnissteigerung. Die finanzielle Basis für den weiteren Wachstumskurs bleibt solide: Zum 30. Juni 2026 belief sich das Konzerneigenkapital auf rund EUR 255,1 Mio. mit einer Eigenkapitalquote von rund 30%. Trotz der vollzogenen Akquisitionen verfügte Katjes International zum Stichtag mit EUR 74,1 Mio. weiterhin über eine komfortable Liquiditätsposition. Für das Gesamtjahr bleibt Katjes International zuversichtlich und bestätigt die Guidance von mindestens EUR 650 Mio. Konzernumsatz und einer EBITDA-Marge zwischen 10% und 12%. Der Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2026 ist unter https://katjes-international.de/presse-und-awards/ verfügbar.

KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Als Markenholding akquiriert die Katjes International Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de .

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen undPrognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. -----------------------------------



08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News