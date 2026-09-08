Am 31. Oktober präsentiert Puma seine Q3-Zahlen. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 29,32 €. 2026 gilt laut dem Vorstand als "Übergangsjahr", während der Turnaround dann 2027 weiter an Fahrt gewinnen sollte. Die Analysten der britischen Großbank HSBC senkten am 2. September ihr Kursziel für Puma von 35 auf 34 €, bekräftigten jedoch die Kaufempfehlung für die Aktie, da der Turnaround aus ihrer Sicht gut angelaufen sei. Nach Einschätzung von HSBC könnten zwei positive Katalysatoren den Wert stützen: Erstens die Aussicht auf eine schrittweise Verbesserung der Geschäftstrends im zweiten Halbjahr 2026, bevor im Verlauf von 2027 wieder Wachstum erwartet wird. Zweitens die Möglichkeit eines nächsten Investorentermins, möglicherweise Anfang 2027, der nach dem Einstieg von Anta Sports bei Puma weitere Angaben zur künftigen strategischen Ausrichtung von Puma liefern könnte.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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