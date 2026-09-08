Zuletzt ging es mit der Fresenius-Aktie leicht bergab, doch am Dienstagvormittag setzt sich der Gesundheitskonzern mit einem Kursgewinn von +5% an die Spitze im DAX. Was steckt hinter dem Kursplus und kann man der Fresenius-Aktie noch mehr zutrauen? Kaufempfehlung durch eine Großbank Haupttreiber für den heutigen Kursanstieg der Fresenius-Aktie ist eine frische Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Sie sieht mit einem Kursziel von 56 € ein Upside ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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