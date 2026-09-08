NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat es am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende einen schwachen Wochenauftakt gegeben. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Inflations- und Zinsangst weiterhin Nahrung gaben. Davon geprägt, gab der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf 52.786,07 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,58 Prozent auf 7.673,52 Zähler fiel.

Die technologielastige Nasdaq-Börse schlug sich besser, denn dort wurden fallende Kurse bei Schwergewichten wie Apple, Nvidia oder Microsoft weitgehend aufgefangen von steigenden Kursen bei vielen Aktien mit KI-Fantasie. Mit 29.507,70 Punkten verbuchte der Leitindex Nasdaq 100 einen nur moderaten Abschlag von 0,12 Prozent.

"Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen. Unter Anlegern herrsche daher in der Breite Unsicherheit, auch wegen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Zuletzt gab es Berichte über Explosionen auf der iranischen Öl-Exportinsel Charg./tih/nas

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