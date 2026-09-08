Die IonQ-Aktie schießt am heutigen Dienstag zwischenzeitlich um über +10% in die Höhe, geht aber nur mit einem mageren Kursplus von +2% aus dem Handel. Konnten die auf dem Investorentag vorgestellten Neuigkeiten doch nicht den Quanten-Turbo an der Börse zünden und wie sollten Anleger darauf reagieren? Ein Feuerwerk an good news Das US-Quantencomputing-Unternehmen zündete an seinem heutigen Investor's Day ein wahres Feuerwerk an guten Nachrichten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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