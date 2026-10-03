IonQ rückt mit seinem neuen Quantencomputer bei Nvidia ins Zentrum eines der wichtigsten Forschungsprojekte der Branche. Gleichzeitig erklärt die NATO Quantentechnologien zu einem strategischen Schwerpunkt. Die Aktie notiert bei rund 43,60 US$, während Bank of America ein Kursziel von 60 US$ ausruft. Doch die entscheidende Frage lautet: Rechtfertigen die Chancen bereits eine Bewertung von 16 Milliarden US$? Nvidia liefert wertvolle Bestätigung IonQs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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