Jeder in Deutschland kennt es: Volle Arztpraxen und ein Gesundheitssystem, das am Limit ist. Doch auch wenn die Wartezimmer voll sind, gibt es doch auch Lichtblicke. In Europa wird in vielen Bereichen erfolgreich geforscht. Während Standardpräparate nach und nach ihren Patentschutz verlieren, bricht ein neues Zeitalter an. Die Spitzenforschung gilt in Deutschland zwar noch immer als brillant, scheiterte aber nur allzu oft daran, Erkenntnisse in Produkte zu übersetzen. Doch das ändert sich. Eine neue Generation europäischer Pharma-Akteure schließt die Lücke zur Konkurrenz und zeigt, dass bahnbrechende Therapieerfolge längst nicht mehr nur aus Übersee stammen müssen. Wir stellen spannende Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: GB0009895292,ES0157097017,GB00BM9XQ619Den vollständigen Artikel lesen ...
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