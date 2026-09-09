Daimler Truck baut neues US-Werk: Warum der Milliarden-Umbau des Lkw-Marktes auch Janus Electric in den Fokus rückt

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Daimler Truck setzt ein bemerkenswertes Signal für den amerikanischen Nutzfahrzeugmarkt. Der Konzern will in den USA ein komplett neues Lkw-Werk errichten. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, ab 2029 sollen dort Fahrzeuge vom Band laufen. Über die Jahre sollen Tausende neue Arbeitsplätze entstehen.

Für Anleger steckt hinter der Meldung eine größere Geschichte.

Denn während Pkw-Hersteller mit Überkapazitäten, Preisdruck und einem schwierigen Übergang zur Elektromobilität kämpfen, positioniert sich einer der weltweit bedeutenden Lkw-Hersteller für langfristiges Wachstum in Nordamerika. Daimler Truck investiert dabei nicht einfach in zusätzliche Produktionsfläche. Das neue Werk soll mit flexiblen Fertigungssystemen auf unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen und veränderte Kundenanforderungen reagieren können.

Damit stellt sich eine entscheidende Frage: Wie sieht der Lkw aus, den diese Industrie in zehn oder 20 Jahren bauen wird?

Daimler Truck setzt auf Amerika

Daimler Truck AG (ISIN: DE000DTR0CK8) verfügt bereits heute über ein umfangreiches Produktionsnetz in den USA. Daimler Truck North America betreibt Werke unter anderem in North und South Carolina, während Portland in Oregon als Hauptsitz sowie Entwicklungs- und Engineering-Standort dient.

Nun soll ein zusätzliches Greenfield-Werk entstehen.

Der endgültige Standort steht noch nicht fest. Bei der Auswahl achtet Daimler Truck nach eigenen Angaben unter anderem auf Lieferketten, qualifizierte Arbeitskräfte, Verkehrs- und Logistikinfrastruktur sowie das wirtschaftliche Umfeld.

CEO Karin Rådström ordnet das Vorhaben ausdrücklich in die langfristigen Wachstumspläne des Konzerns für Nordamerika ein. Mehr Kapazität, Skaleneffekte und höhere Flexibilität sollen Daimler Truck ermöglichen, schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren.

Das ist ein wichtiges Signal: Einer der größten Namen der Branche baut zusätzliche Kapazitäten für einen Markt auf, dessen technologische Anforderungen sich gleichzeitig grundlegend verändern.

Die eigentliche Transformation findet unter der Motorhaube statt

Denn Nordamerika braucht nicht nur neue Lkw.

Es muss auch einen riesigen Bestand bestehender Nutzfahrzeuge über viele Jahre wirtschaftlich betreiben - während Flottenbetreiber gleichzeitig unter Druck stehen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren.

Genau hier entsteht ein strukturelles Spannungsfeld.

Der klassische Weg in die Elektromobilität führt über einen neuen Elektro-Lkw. Für Speditionen bedeutet das jedoch, dass nicht nur der Antrieb ausgetauscht wird. Ein komplettes neues Fahrzeug muss angeschafft und in die bestehende Flotte integriert werden.

Doch was passiert mit einem funktionierenden schweren Lkw, wenn im Wesentlichen sein Dieselantrieb zum Problem wird?

Diese Frage eröffnet einen zweiten Weg in die Elektrifizierung: Retrofit statt vollständiger Ersatz.

Muss ein funktionierender Lkw wirklich ersetzt werden?

Genau auf diesen Ansatz setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626).

Das australische Unternehmen produziert keine neuen schweren Lkw. Stattdessen rüstet Janus bestehende Fahrzeuge der Klassen 6 bis 8 von Diesel- auf Elektroantrieb um.

Nach Angaben des Unternehmens kostet eine solche Umrüstung rund 150.000 bis 175.000 australische Dollar, umgerechnet etwa 91.000 bis 107.000 Euro. Der Umbau soll ungefähr sechs Tage dauern.

Ein direkter Preisvergleich mit neuen Elektro-Lkw ist allerdings nur eingeschränkt sinnvoll. Fahrzeugklassen, Konfigurationen, Förderprogramme und regionale Marktbedingungen unterscheiden sich erheblich.

Die strategische Idee ist dennoch interessant: Statt die gesamte bestehende Fahrzeugbasis zu ersetzen, soll ein Teil davon ein zweites Leben mit elektrischem Antrieb erhalten.

Janus verbindet diesen Retrofit-Ansatz zudem mit austauschbaren Batterien.

Vier Minuten für eine neue Batterie

Nach Unternehmensangaben lässt sich eine entladene Batterie an einer sogenannten Charge-&-Change-Station innerhalb von rund vier Minuten gegen eine geladene austauschen.

Das adressiert ein weiteres Kernproblem kommerzieller Flotten: Standzeit.

Ein Lkw verdient für seinen Betreiber Geld, wenn er Fracht bewegt. Während beim klassischen Laden Fahrzeug und Batterie gemeinsam warten müssen, trennt das Janus-System beide Prozesse. Die entladene Batterie kann an der Station geladen werden, während der Lkw mit einem anderen Batteriesatz weiterfährt.

Dass die Technologie inzwischen über erste praktische Erfahrungen verfügt, zeigen die von Janus veröffentlichten Betriebsdaten. Nach Unternehmensangaben haben mit dem System ausgestattete Lkw mittlerweile mehr als 760.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.430 MWh Strom verbraucht und mehr als 3.980 Batteriewechsel absolviert.

Noch entscheidender ist jedoch der Schritt nach Nordamerika.

112 geplante Umrüstungen in Nordamerika

Janus weist dort einen Auftragsbestand von 112 geplanten Umrüstungen aus. Davon entfallen 87 auf die USA und 25 auf Kanada.

Die fünf US-Kunden repräsentieren nach Unternehmensangaben einen Bruttoauftragswert von rund 58 Millionen australischen Dollar. Folgeaufträge des ersten US-Kunden sind zudem ein frühes Indiz dafür, dass der Ansatz nicht ausschließlich auf einzelne Testfahrzeuge beschränkt bleiben muss.

Allerdings befindet sich Janus im Vergleich zu Daimler Truck in einer völlig anderen Größenordnung und Entwicklungsphase.

Zudem sind wichtige Bedingungen zu beachten. Die kalifornischen Bestellungen hängen von relevanten staatlichen Förderprogrammen ab. Bei 20 der kanadischen Fahrzeuge ist die weitere Umsetzung davon abhängig, dass zunächst fünf Lkw erfolgreich eingesetzt werden.

Auch wirtschaftlich muss sich das Modell erst in größerem Maßstab beweisen.

Neubau gegen Retrofit? Wahrscheinlich braucht der Markt beides

Die interessanteste Schlussfolgerung aus Daimler Trucks neuem US-Werk lautet deshalb nicht, dass neue Lkw künftig überflüssig werden. Das Gegenteil dürfte der Fall sein.

Daimler Truck investiert gerade deshalb in zusätzliche Kapazität, weil das Unternehmen langfristigen Bedarf im nordamerikanischen Markt sieht.

Aber ein wachsender Markt muss nicht zwangsläufig nur einen technologischen Gewinner hervorbringen.

Neue batterieelektrische Lkw können eine Lösung sein. Bestehende Fahrzeuge umzurüsten, könnte in bestimmten Einsatzprofilen eine andere sein. Depotladen, öffentliches Schnellladen und Batteriewechsel könnten ebenfalls nebeneinander existieren.

Entscheidend wird am Ende nicht allein die Technologie sein, sondern die Rechnung des Flottenbetreibers: Anschaffungskosten, Energieverbrauch, Auslastung, Wartung, Infrastruktur und Standzeit.

Fazit

Daimler Trucks Entscheidung für ein neues US-Werk mit geplantem Produktionsstart 2029 ist zunächst eine Wachstumsentscheidung eines etablierten Herstellers - und keine Bestätigung des Geschäftsmodells von Janus Electric. Dennoch macht sie sichtbar, wie viel Kapital in den kommenden Jahren in die Erneuerung und technologische Weiterentwicklung des nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarktes fließen dürfte.

Janus versucht, einen anderen Teil derselben Herausforderung zu adressieren: Statt ausschließlich neue Elektro-Lkw zu bauen, sollen vorhandene schwere Nutzfahrzeuge elektrifiziert und über austauschbare Batterien möglichst intensiv genutzt werden können. Eine geschäftliche Verbindung zu Daimler Truck besteht auf Basis der vorliegenden Informationen nicht.

Nun muss Janus beweisen, dass dieser Ansatz über einzelne Flotten und Förderprogramme hinaus skalierbar und wirtschaftlich ist. Besonders wichtig sind die Umsetzung der 112 geplanten nordamerikanischen Umrüstungen, die Wirtschaftlichkeit der Wechselstationen und weitere Folgeaufträge.

Daimler Truck baut die Fabrik für die nächste Generation amerikanischer Lkw. Janus Electric setzt darauf, dass nicht jeder Lkw dieser nächsten Generation komplett neu gebaut werden muss.

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,AU0000395626