DJ INDEXÄNDERUNG/Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

DOW JONES--Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen. Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Die Indexänderungen in der Übersicht:

=== + S&P-500 AUFNAHME - Bloom Energy - Everpure - Illumina HERAUSNAHME - Builders Firstsource - Molson Coors Beverage - Trade Desk ===

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September 09, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

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