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Dow Jones News
09.09.2026 08:03 Uhr
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INDEXÄNDERUNG/Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

DJ INDEXÄNDERUNG/Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

DOW JONES--Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen. Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Die Indexänderungen in der Übersicht: 

=== 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Bloom Energy 
 - Everpure 
 - Illumina 
 
  HERAUSNAHME 
  - Builders Firstsource 
  - Molson Coors Beverage 
  - Trade Desk 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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