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Vancouver, British Columbia - 8. September 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für innovative Technologien auf Graphenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge der starken Nachfrage seitens Anlegern das Volumen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von 1.000.000 $ auf einen Bruttogesamterlös von bis zu 1.500.000 $ aufgestockt hat (die "Platzierung"). Die Platzierung wird nun bis zu 1.875.000 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,80 $ pro Einheit umfassen. Die Platzierung sieht auch eine Mehrzuteilungsoption von bis zu weiteren 375.000 Einheiten, also einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 300.000 $, vor, die nach Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden kann.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,00 $ pro Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen kann gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die "Börse") im Zusammenhang mit der Platzierung gegebenenfalls eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Abschluss der Platzierung unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die Börse.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Finanzierung der nächsten Phase seiner Vermarktungsstrategie für STREAM zu verwenden, unter anderem für die Sicherung und Entwicklung einer Anlage im Großraum Chicago (Illinois) zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der STREAM-Technologie und der damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, der Errichtung einer Graphen-Raffinerie sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei die Möglichkeit auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion von fortschrittlichen Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel.: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem: Aussagen bezüglich des Abschlusses der Platzierung und der Verwendung der Erlöse aus der Platzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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