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M1 Kliniken AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Beauty-EBIT steigt um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR



09.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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M1 Kliniken AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Beauty-EBIT steigt um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR Berlin, 09. September 2026 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihren Bericht über das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Im Kerngeschäft "Beauty" hat die Gruppe ihre operative Entwicklung weiter verbessert und zugleich die strategische Fokussierung abgeschlossen. Der Umsatz im Beauty-Segment stieg um 11,0 % auf 56,9 Mio. EUR, während das Segment-EBIT überproportional um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR zulegte. Mit dem zum 31. Januar 2026 vollzogenen Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group durch die zu 85 % gehaltene M1 Aesthetics AG (vormals HAEMATO AG) ist der Rückzug aus dem Handelsgeschäft abgeschlossen.



Kennzahlen des Konzerns: Konzernumsatz: 76,6 Mio. EUR (H1 2025: 183,5 Mio. EUR)

76,6 Mio. EUR (H1 2025: 183,5 Mio. EUR) EBITDA: 17,7 Mio. EUR (H1 2025: 20,5 Mio. EUR)

17,7 Mio. EUR (H1 2025: 20,5 Mio. EUR) EBIT: 15,6 Mio. EUR (H1 2025: 18,0 Mio. EUR)

15,6 Mio. EUR (H1 2025: 18,0 Mio. EUR) EBIT-Marge: 20,4 % (H1 2025: 9,8 %)

20,4 % (H1 2025: 9,8 %) EBT: 16,0 Mio. EUR (H1 2025: 16,9 Mio. EUR)

16,0 Mio. EUR (H1 2025: 16,9 Mio. EUR) Ergebnis je Aktie: 0,52 EUR (H1 2025: 0,63 EUR) Aufgrund des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH sind die Konzernzahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar; die Umsätze des veräußerten Geschäfts sind lediglich noch im Januar 2026 enthalten. Das ausgewiesene EBIT von 15,6 Mio. EUR enthält zudem einen einmaligen, nicht liquiditätswirksamen Entkonsolidierungseffekt von -4,1 Mio. EUR. Bereinigt um diesen Sondereffekt erreichte das EBIT 19,7 Mio. EUR und lag damit um 9,5 % über dem Vorjahreswert. Segment "Beauty": Wachstum und Profitabilität erneut gesteigert Umsatz: +11,0 % auf 56,9 Mio. EUR (H1 2025: 51,2 Mio. EUR)

+11,0 % auf 56,9 Mio. EUR (H1 2025: 51,2 Mio. EUR) EBIT: +23,8 % auf 18,6 Mio. EUR (H1 2025: 15,0 Mio. EUR)

+23,8 % auf 18,6 Mio. EUR (H1 2025: 15,0 Mio. EUR) EBIT-Marge: 32,7 % (H1 2025: 29,4 %) Das Segment "Beauty" bleibt der zentrale Wachstums- und Ertragstreiber der Gruppe. Getragen wurde diese Entwicklung von Effizienzgewinnen in den operativen Prozessen sowie vom gezielten Ausbau der ärztlichen Kapazitäten. Mit einer EBIT-Marge von 32,7 % übertrifft das Kerngeschäft sein mittelfristiges Margenziel von mindestens 20 % weiterhin deutlich. Segment "Handel": planmäßiger Rückzug vollzogen Umsatz : 19,7 Mio. EUR (H1 2025: 132,3 Mio. EUR)

: 19,7 Mio. EUR (H1 2025: 132,3 Mio. EUR) EBIT: -3,0 Mio. EUR (H1 2025: 3,0 Mio. EUR) Der deutliche Rückgang im Handelsgeschäft ist die unmittelbare Folge des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH. Ausblick Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren konsequent fortsetzen. Für das Beauty-Segment strebt das Unternehmen bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 % an. Übergeordnetes Ziel bleibt es, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 59 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

Kontakt:

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de



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