Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung/Strategische Unternehmensentscheidung

Predictiv AI qualifiziert sich für alle drei Bands der Artificial Intelligence Source List der Regierung von Kanada



09.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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Die Qualifikation ermöglicht Predictiv AI die Teilnahme an vereinfachten föderalen KI-Vergabeverfahren in den Bands 1, 2 und 3 TORONTO, ON / 9. September 2026 / Predictiv AI Inc. (FWB:7IT) (CSE:PAI) (das "Unternehmen" oder "Predictiv AI") freut sich bekannt zu geben, dass Public Services and Procurement Canada (PSPC) die Qualifikation des Unternehmens für die Artificial Intelligence Source List der Regierung von Kanada angenommen hat. In einer formellen Mitteilung vom 26. August 2026 hat PSPC bestätigt, dass Predictiv AI für die Teilnahme an nachfolgenden Ausschreibungen in den Bands 1, 2 und 3 qualifiziert ist. Predictiv AI ist nun berechtigt, an nachfolgenden Ausschreibungen im Rahmen der AI Source List in den Bands 1, 2 und 3 teilzunehmen. Band 3 ist das höchste Lieferantenband des Programms und erlaubt entsprechende Bedarfe von bis zu $37.500.000 vor Steuern. Die Qualifikation eröffnet den Zugang zum Wettbewerb um infrage kommende föderale KI-Vergabeverfahren und stellt weder eine Auftragsvergabe noch eine Garantie für künftige Umsätze dar. Die Qualifikation verschafft Predictiv AI einen föderalen Beschaffungsweg, über den das Unternehmen Möglichkeiten unter Nutzung seiner Fähigkeiten in den Bereichen SHIFT AI, CloudRep.ai und CloudMD verfolgen kann. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies den Weg zur Teilnahme an infrage kommenden föderalen Vergabeverfahren verkürzen und die Geschäftsentwicklung im öffentlichen Sektor insgesamt unterstützen kann. Ausbau des staatlichen Beschaffungskanals von Predictiv AI Die Regierung von Kanada ist einer der größten Technologiekäufer des Landes, und der Status als vorqualifizierter Lieferant verschafft qualifizierten Unternehmen Zugang zu Ausschreibungen, die im Rahmen der AI Source List veröffentlicht werden. Die Qualifikation von Predictiv AI folgt auf den fortgesetzten Aufbau einer KI-Infrastruktur des Unternehmens auf Enterprise-Niveau in den Bereichen Flottenintelligenz, Kommunikation und Gesundheitswesen sowie auf die aktive Gewinnung von Kunden aus Provinzen, Kommunen und Flughafenbehörden in ganz Kanada. Die Qualifikation steht zudem im Einklang mit dem Engagement von Predictiv AI für die kanadische Datensouveränität und die Stärkung der inländischen KI-Kapazitäten Kanadas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung sicherer KI-Lösungen und -Infrastrukturen auf Enterprise-Niveau, die auf die kanadischen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Data Governance ausgelegt sind. Predictiv AI beabsichtigt, zum wachsenden KI-Ökosystem Kanadas beizutragen, indem es Regierungen und kanadischen Organisationen hilft, fortschrittliche KI-Technologien einzuführen und dabei die angemessene Kontrolle darüber zu behalten, wie ihre Daten verwaltet, verarbeitet und geschützt werden. "Die Qualifikation für alle drei Bands der Artificial Intelligence Source List der Regierung von Kanada ist ein wichtiger Meilenstein für Predictiv AI", sagte Suman Pushparajah, Chief Executive Officer von Predictiv AI. "Sie verschafft uns Zugang zu einem bedeutenden föderalen Beschaffungskanal und stärkt unsere Fähigkeit, um Ausschreibungen zu konkurrieren, bei denen sichere KI auf Enterprise-Niveau staatliche Abläufe verbessern kann. Wir sehen darin eine sinnvolle Erweiterung der Strategie für den öffentlichen Sektor, die wir bereits in kommunalen, provinziellen und anderen staatlichen Märkten vorantreiben." "Die kanadische Datensouveränität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Regierungen und Unternehmen die Einführung künstlicher Intelligenz beschleunigen", ergänzte Pushparajah. "Organisationen brauchen die Vorteile fortschrittlicher KI, ohne die Kontrolle darüber aufzugeben, wo sensible Daten liegen, wie sie verarbeitet werden und wie sie verwaltet werden. Predictiv AI entwickelt seine Technologie mit genau dieser Anforderung im Blick. Über SHIFT AI, CloudRep.ai und CloudMD ist es unser Ziel, kanadisch kontrollierte KI-Fähigkeiten bereitzustellen, die anspruchsvolle Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Governance erfüllen und zugleich das inländische KI-Ökosystem Kanadas stärken."



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Über Predictiv AI Inc. Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das vertikale KI-Anwendungen für bestimmte Branchen entwickelt. Die Produkte des Unternehmens beziehen sich auf Flottenbetrieb und Kommunikation und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Werkzeuge zur Unterstützung strukturierter operativer Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai . Unternehmenskontakt Suman Pushparajah

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