Emyria vor Meilenstein: Erste Sydney-Klinik ist startbereit für Psychdelika-Patienten

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) steht vor einem wichtigen operativen Schritt: Die erste Klinik in Sydney soll im September 2026 den Betrieb aufnehmen. Die Vorbereitungen sind nach Unternehmensangaben planmäßig vorangekommen. Der Innenausbau ist abgeschlossen, vier Behandlungsräume sind eingerichtet und ausgestattet. Zudem sind Medikamenten- und Pharma-Partnerschaften gesichert.

Auch das klinische Team steht. Rund 20 Therapeuten aus Sydney sowie vier Psychiater wurden rekrutiert und geschult. Damit verfügt der neue Standort über die anfängliche klinische Kapazität für den Start. Zwei Psychiater haben zudem den Status als zugelassene Verschreiber erhalten. Damit sind weitere Voraussetzungen geschaffen, um nach der Eröffnung mit Behandlungen zu beginnen.

Sydney erweitert das nationale Kliniknetz

Mit dem neuen Standort etabliert Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) erstmals eine Präsenz in New South Wales. Das Unternehmen ist bereits in Queensland, Victoria und Western Australia aktiv. Sydney erweitert damit die Reichweite des Kliniknetzes in den bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens.

Parallel wurden weitere operative Grundlagen geschaffen. Vereinbarungen mit Apotheken und zur Medikamentenversorgung stehen. Hinzu kommt eine formelle Vereinbarung mit dem Matilda Nepean Private Hospital. Der neue Standort verfügt über vier Behandlungsräume für die Patientenversorgung.

Der Start könnte zudem zeitnah in eine konkrete Behandlungstätigkeit münden. Erste Patienten wurden bereits über den Weg der Arbeitsunfallversicherung für eine Behandlung zugelassen. Sie sollen kurz nach der Eröffnung der Klinik mit der Behandlung beginnen.

Neue Therapien rücken stärker in den Fokus

Die Expansion des Kliniknetzes erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden internationalen Interesses an evidenzbasierten Therapien, darunter auch psychedelisch unterstützte Behandlungen und weitere neue Ansätze im Bereich der psychischen Gesundheit.

Dabei nimmt auch die Unterstützung durch Politik, Pharmaindustrie und institutionelle Investoren zu. Als Beispiele nennt die Mitteilung die Übernahme von AtaiBeckley Inc. (WKN: A41WEP | ISIN: US04650F1012) durch Eli Lilly & Co. (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) für rund 3,8 Milliarden US-Dollar sowie eine von Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046) angeführte Investition von 85 Millionen US-Dollar in Delix Therapeutics (Privatunternehmen - keine WKN/ISIN verfügbar). Hinzu kommen politische Initiativen in den USA, die den Zugang zu neuen, auf psychedelischen Wirkstoffen basierenden Behandlungen beschleunigen sollen.

Diese Entwicklungen unterstreichen nach Angaben von Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) den wachsenden Bedarf an neuen Therapieoptionen für Patienten, bei denen herkömmliche Behandlungen keine ausreichenden Ergebnisse erzielen. Das Unternehmen will mit seinem wachsenden Kliniknetz auf diese Nachfrage in Australien reagieren. Gleichzeitig baut das Management die klinische Infrastruktur, das Netzwerk an Fachkräften und die Patientenwege für die Versorgung mit evidenzbasierten intensiven Behandlungen der psychischen Gesundheit weiter aus.

Management sieht operative Basis geschaffen

Executive Chairman Greg Hutchinson erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Fortschritte bei der Eröffnung unserer ersten Klinik in Sydney. Mit dem abgeschlossenen Innenausbau, unserem geschulten ersten klinischen Team, den zugelassenen Verschreibern und den gesicherten wichtigen Medikamenten- und Gesundheitspartnerschaften sind die für den Start erforderlichen operativen Grundlagen nun weitgehend geschaffen."

Sydney sei zudem eine wichtige Erweiterung der nationalen Präsenz von Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) und verschaffe dem Unternehmen Zugang zum größten Bevölkerungsmarkt Australiens. Hutchinson betont: "Sydney stellt eine wichtige Erweiterung der nationalen Präsenz von Emyria dar und verschafft dem Unternehmen eine Präsenz auf Australiens größtem Bevölkerungsmarkt. Wichtig ist, dass dadurch ein neuer Weg für Patienten in ganz New South Wales geschaffen wird, die Zugang zu spezialisierten und evidenzbasierten Behandlungen für psychische Erkrankungen suchen."

Fazit

Mit dem Abschluss des Innenausbaus, dem Aufbau des klinischen Teams, den zugelassenen Verschreibern sowie gesicherten Medikamenten- und Gesundheitspartnerschaften hat Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) nach eigenen Angaben zentrale Voraussetzungen für den Start in Sydney geschaffen. Die ersten zugelassenen Patienten könnten kurz nach der Eröffnung behandelt werden. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Kliniknetz erstmals nach New South Wales und erschließt damit den größten Bevölkerungsmarkt Australiens.

Quellen:

https://emyria.com/announcements

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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