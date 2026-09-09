Basel - Der Biotechunternehmen Bioversys hat im ersten Halbjahr 2026 wie erwartet einen Verlust geschrieben. Die Basler Firma, bei der sich alle Pipelinekandidaten noch in der Forschung befinden, sieht sich weiterhin bis 2028 finanziert. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen für 2026 mit einem geringeren Verlust als bislang. Die operativen Einnahmen in der ersten Jahreshälfte beziffert Bioversys in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 2 Millionen Franken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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