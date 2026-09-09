München (ots) -- Setty und Tanner starten in ihre Hochzeitswoche auf dem Marina di Venezia- Das Bauprojekt der Fingerhuth-Clique nimmt ungeahnte Ausmaße an- "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 9. September 2026, neue Folgen mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Setty und Tanner beginnt eine ganz besondere Woche auf dem Marina di Venezia: Am Ende ihres Aufenthalts wollen die beiden am Strand heiraten. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun - vom Aufbau des gemieteten Wohnwagens bis zur emotionalen Brautkleidanprobe. Bei der Fingerhuth-Clique wächst derweil eine kleine Camping-Idee zum XXL-Projekt heran und Raffaela sorgt gemeinsam mit Friseurmeister Dennis für eine überraschende Verwandlung. Eine neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 9. September 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Setty und Tanner steht die wohl aufregendste Woche ihres gemeinsamen Lebens bevor. Seit eineinhalb Jahren sind sie ein Paar und nun soll Settys Herzensort, der Marina di Venezia, zur Hochzeitslocation werden. Zuerst wartet noch Campingalltag auf die beiden: Der gemietete Wohnwagen muss aufgebaut werden - und das sorgt bereits für erste Schwierigkeiten.Richtig emotional wird es bei Settys Brautkleidanprobe. Ihre Mutter hat das Kleid selbst genäht und reist gemeinsam mit Settys Vater für den besonderen Moment an. Als Setty das Kleid anprobiert, fließen Tränen. Passt das Kleid am Ende auch wirklich?Währenddessen möchte Settys Vater am Strand mit seinem zukünftigen Schwiegersohn Tanner einmal unter vier Augen sprechen - und verrät ihm eine besondere Überraschung: Bei der Hochzeit will er einen Song für das Brautpaar singen.Bei Nicole und Sascha Fingerhuth, Horst und Bianca sowie Micha und Jacky gerät derweil ein vermeintlich kleines Projekt außer Kontrolle. Für eine Carrera-Bahn samt selbstgebautem Mini-Campingplatz besorgen Sascha und Horst Holz im Baumarkt. Plötzlich braucht es für die Lieferung sogar einen LKW. Als Nicole die Dimensionen des Projekts sieht, ist Ärger vorprogrammiert.Auch bei Sascha Bohner, Raffaela, Mike und Dennis steht Veränderung auf dem Programm. Friseurmeister Dennis verlängert zunächst Raffaelas Haare. Anschließend soll auch Raffaelas Campingplatzfreundin Jenny mit einem neuen Styling überrascht werden. Die Verwandlung gelingt - doch was sagt Jennys Mann zu ihrem neuen Look?"Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 9. September 2026, neue Folgen mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6348464