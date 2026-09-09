Evotec gibt es einen wichtigen operativen Fortschritt im Biologika-Geschäft: Die Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics startet mit dem Antikörperkandidaten JST-018 eine klinische Phase-I-Studie. Damit schafft ein im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums entwickeltes Programm den Sprung von der Forschung in die klinische Entwicklung. Für Evotec ist die Meldung gleich aus mehreren Gründen interessant. Sie demonstriert nicht nur die Leistungsfähigkeit der eigenen Biologika-Plattform, sondern unterstreicht auch die strategische Bedeutung staatlich finanzierter Entwicklungsprogramme für Just ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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